Die höchste Vergabe in der Geschichte Weisenbachs

Auftragsvergabe für Großprojekt Weisenbach (mm) - Das Großprojekt Sanierung der Weisenbacher Weinbergstraße kommt einen weiteren Schritt voran. Der Gemeinderat vergibt in seiner Sitzung am 22. Februar die Aufträge für den nächsten Bauabschnitt. Am 20. März sollen die Arbeiten beginnen (Foto: Götz). » Weitersagen (mm) - Das Großprojekt Sanierung der Weisenbacher Weinbergstraße kommt einen weiteren Schritt voran. Der Gemeinderat vergibt in seiner Sitzung am 22. Februar die Aufträge für den nächsten Bauabschnitt. Am 20. März sollen die Arbeiten beginnen (Foto: Götz). » - Mehr