Krötenwanderung beginnt

(red) - Die Krötenwanderungs-Zeit beginnt und viele Kröten, Molche und Frösche sind auf Hilfe angewiesen. Die Amphibien überqueren jedes Frühjahr die Staufenberger Straße, um vom Träufelbachsee zum Hahnbach zu kommen und umgekehrt. Damit die Tiere nicht überfahren werden, wird entlang der Straße ein kleiner Schutzzaun aufgebaut. Zum Aufstellen des Zauns werden wie immer Helfer gesucht, die bereit sind, einen Vormittag Zeit zu opfern, damit viele Tiere sicher über die Straße kommen.

Die Helfergruppe trifft sich laut Ankündigung am Samstag, 4. März, ab 8 Uhr am Ende der Bebauung Casimir-Katz-Straße /Ortsausgang Gernsbach in Richtung Staufenberg. Helfer sollten bitte Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk mitbringen.

Weitere Fragen beantworten Stefan Eisenbarth, (07224) 651690, oder Sylvia Felder, (07224) 40688. Die Gruppe würde sich sehr freuen, wenn sich Helfer anmelden, aber auch spontane Mitarbeiter sind willkommen - gerne auch (verkehrssichere) ältere Kinder und Jugendliche. "Aus der Mitarbeit erwächst keine weitere Verpflichtung", betont die Amphibien-Gruppe.