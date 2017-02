Über den Planetenweg zur Teufelsmühle Von Stephan Juch Loffenau - Wie unvorstellbar groß das Universum ist und wie klein und kostbar dagegen der "blaue Planet", das kann man beim Besuch eines Observatoriums erahnen. In Loffenau sollen Wanderer und Ausflügler bald ein maßstabsgerecht verkleinertes Modell des Sonnensystems abwandern können: In Zusammenarbeit mit der Astronomischen Vereinigung Karlsruhe (AVKa) arbeitet die Gemeinde derzeit an einem sogenannten Planetenweg. Er soll von der Heinz-Deininger-Sternwarte zur Teufelsmühle führen. "Die Vorbereitungen laufen", sagte Bürgermeister Erich Steigerwald. Bei astronomischen Lehrpfaden wird oft der sogenannte "planetare Maßstab" 1:1 Milliarde angewendet. Dabei befindet sich der äußerste Planet Neptun in knapp 4,5 Kilometer Abstand zur Sonne. Häufig sind an den Planetenmodellen Informationstafeln angebracht. Wie der Weg von der Heinz-Deininger-Sternwarte zur Teufelsmühle genau gestaltet wird, stehe laut Hauptamtsleiterin Daniela Tamba noch nicht fest; daran arbeite die AVKa derzeit. Sie hat im Oktober 2008 die Heinz-Deininger Sternwarte eröffnet. Der immer klare Blick vom Observatorium auf Loffenauer Gemarkung in alle Richtungen und die für astronomische Beobachtungen notwendige tiefe Dunkelheit zeichnen den Standort aus, heißt es auf der Internetseite der Gemeinde: Die Anlage, die 10000 Mal mehr Licht als das Auge aufnehmen kann, erlaubt unter diesen speziellen Bedingungen einen Blick 100 bis 200 Millionen Lichtjahre weit in den Weltraum. Die Idee, das Observatorium mit einem passenden Lehrpfad noch attraktiver zu machen, gibt es in Loffenau schon länger. Insbesondere die Freien Wähler haben sie immer wieder ins Gespräch gebracht. "Jetzt tut sich was", sagte Bürgermeister Steigerwald jüngst im Gemeinderat. Für eine Stellungnahme war die AVKa nicht zu erreichen. Planetenwege gibt es im Landkreis Rastatt bislang zwei: Einer führt von Durmersheim nach Mothern ins Elsass und einer in Bühl von der Carl-Netter-Realschule zum Gymnasium. Attraktiv sind Planetenwege, weil man sich sportlich und geistig betätigen kann. Die quasi natürliche Einteilung der Strecke in die Planetenabstände soll einen greifbaren Eindruck der Dimensionen im Sonnensystem vermitteln. Schon bei der Einweihung der Sternwarte freute sich Bürgermeister Steigerwald über "ein echtes Alleinstellungsmerkmal für unsere Gemeinde". Dieses wird durch den Planetenweg nun weiter aufgewertet. www.avka.de

