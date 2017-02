Das nächste Baugebiet

Gaggenau - Als "wichtigen Tag für Bad Rotenfels" bezeichnete Oberbürgermeister Christof Florus den gestrigen. Für viele Narren sicherlich einen Tag zu früh, steigt doch heute erst der große Fasnachts-Umzug im Bad-Stadtteil, der im Übrigen direkt am Ort des gestrigen Spatenstichs vorbeiführen wird. Dieser war auch der Grund für die besagten Worte des Gaggenauer Stadtoberhaupts. Das Neubaugebiet "Nördlich der Pestalozzistraße" wurde damit offiziell seiner Bestimmung übergeben.

"In Gaggenau wird an allen Ecken und Enden gebaut - Bad Rotenfels hat derzeit gar die meisten Neubaugebiete", sagte Florus im Rahmen der kleinen Feierstunde. Der OB ging auch auf die Herausforderungen ein, die mit dem neuen Baugebiet zusammenhängen. So gab es beispielsweise bei Bekanntwerden des Vorhabens Einwände von Anwohnern und besorgten Eltern. Das jetzt neu zu erschießende Areal grenzt nämlich direkt an den Schulkomplex Dachgrub: Grundschule, Realschule und ein Kindergarten befinden sich in unmittelbarer Nähe, ebenso die Erich-Kästner-Schule und die viel benutzte Sporthalle.

Das nahm auch der Leiter der Eichelberg-Schule, Achim Rheinschmidt, zum Anlass, die Verantwortlichen während des Spatenstichs darauf hinzuweisen, "dass hier täglich mindesten 300 Schüler die Baustelle passieren werden". Auch Wolfgang Kirn, Geschäftsführer des Erschließungsträgers "Pro Kommuna", ging auf diese Umstände ein. "Wir können uns hier nicht den geringsten Zwischenfall erlauben", so seine klaren Worte.

Ebenfalls in unmittelbarer Nachbarschaft des Baugebiets befindet sich das Vereinsheim des Harmonika-Spielrings, was eine Lärmschutzwand von knapp 60 Quadratmetern notwendig macht. Unter anderem aus diesem Grund appellierte der Oberbürgermeister auch an das Ordnungsamt, die Ruhezeiten während der Bauphase genau zu überprüfen. Das Projekt in "1A-Lage", wie Florus es nannte, sei außerdem "ein Musterbeispiel konstruktiver und ergebnisorientierter Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung, Gemeinderat und der anliegenden Bevölkerung".

Auf dem neuen Baugebiet werden acht Bauplätze mit einer Größe zwischen 460 und 588 Quadratmetern entstehen. Insgesamt handelt es sich um 3977 Quadratmeter Baulandfläche. Die Erschließung soll bis Ende Mai abgeschlossen sein. Zu Weihnachten könnten die ersten Familien bereits ihr neues Domizil "Nördlich der Pestalozzistraße" gefunden haben - mit eigenem Spielplatz. Der derzeit vorhandene Spielplatz wird zwar verlegt werden müssen, bleibt aber vorhanden.

Die neue Erschließungsstraße wird "Wilhelm-Beile-Straße" benannt werden. Beile, der 2012 verstarb, war es, der 1963 die erste Hilfsschulklasse im Murgtal ins Leben rief. Er war Mitbegründer, Lehrer und Rektor der Erich-Kästner-Schule. Außerdem gilt er als einer der Gründungsväter der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal.