Die Narren genießen das Sonnenbad in Bad Rotenfels

Gaggenau - Das Geheimnis des Erfolgs, zumindest was die jährliche Wetterlage betrifft, wollte Bernd Tschan nicht verraten. "Das bleibt gut gehütet", sagte der Vorsitzende der Bad Rotenfelser Domänenwaldgeister nach einem gelungenen Umzug am Samstagnachmittag. 99 Gruppen waren mit von der Partie, was in Summe rund 2400 Teilnehmer ergab. Zahlreiche Zuschauer säumten bei Kaiserwetter die Umzugsstrecke, was die Veranstalter zurecht stolz dreinblicken ließ.

Bereits zum 24. Mal luden die Domänenwaldgeister in den Bad-Stadtteil zum großen Umzug ein. Auch Bürgermeister Michael Pfeiffer schloss sich der Umzugsgruppe an; OB Christof Florus war wiederum bei den Quellengeistern dabei. Und die Teilnehmer kamen aus nah und fern. Ob aus dem Murgtal, aus Schwaben oder gar aus Frankreich, so wie zum Beispiel die "Lustig' Music" aus Gaggenaus Partnerstadt Annemasse, die mit besonderen Einlagen auf sich aufmerksam machte.

Und auch die Lokalmatadore ließen sich nicht lumpen und sorgten für beste Unterhaltung, wie beispielsweise die Fußballer des heimischen FV, die als Football-Team unterwegs waren, oder die als "Klaubiber" getarnten "Klaubube". Das Teilnehmerfeld war bunt gemischt: Holzmaskengruppen, Wagenformationen und musikalische Gäste wechselten sich ab. Die seit einigen Jahren engagierte Security kümmerte sich darum, dass die Umzugsstrecke jederzeit frei blieb und sich der närrische Lindwurm somit ungehindert fortbewegen konnte.

Über zwei Stunden dauerte das Spektakel durch die Straßen, ehe im Anschluss an und in der Kulturhalle und in Gaststätten weitergefeiert wurde.