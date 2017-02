"Fake News" im Krone-Saal

Von Raimund Götz Weisenbach - In Au war dieses Jahr die Musikkapelle für das Närrische zuständig. Die Verantwortlichen hatten ein kurzweiliges, lustiges Programm unter dem Motto "Alte Zeiten - Neue Zeiten" zusammengestellt, das mit fetziger Musik, witzigen Dialogen und sehenswerten tänzerischen Darbietungen die Besucher im bunt dekorierten Krone-Saal begeisterte. Für einen weichen Übergang zu den einzelnen Beiträgen sorgten Albrecht Gerstner und Tim Cacek, die mit lustigen Anekdoten und Anmerkungen die Narrenschar während der Umbaupausen unterhielten. Das Duo behielt als Ortsfunk auch immer das propagierte Motto im Auge und auf der Zunge. Der Einmarsch der Kapelle mit "Alte Kameraden" zeigte dem Publikum, dass bei dieser Fasnachtssitzung das Musikalische nicht zu kurz kam. Dass danach der Ortsfunk die Bürger zu einer Kandidatenvorstellung für die diesjährige Bürgermeisterwahl einlud, erwies sich als "Fake News". Auch meinte Tim, in Zeiten von Smartphone habe sich der Ortsfunk überholt. Musik in der Werbung - von den Jungmusikern Mathilda Schneiders, Frida Wunsch, Ole Einar Baumstark und Dominik Krieg in einem witzigen Beitrag mit den entsprechenden Werbetexten verbunden - fand beim Publikum ebenfalls großen Anklang. Aus ihrem Familienleben plauderten Emma (Wunsch) und Leon (Krieg). Ihr Resümee: Erwachsene muss man nicht verstehen. Mit dreimaligem "Au-Helau" machte das Duo die Bühne frei für das "Pfläster-Trio". Im alpenländischen Outfit und zu zünftiger Musik machten Alex, Ede und Albrecht Gerstner den Narren so richtig Dampf und sorgten für beste Stimmung im Saal. Als Putzfrau hat sich Dieter Kast im Rathaus vorgestellt. Nicht zufrieden war man mit ihrem Äußeren, was die "Putzfrau" nicht verlegen machte, denn im Nu verwandelte sie sich zu einer Diva in glitzernder Robe. "Wie sag ich's auf Eulisch?" Die neue Sprache, dem Englischen ähnlich, propagierten Albrecht Gerstner, Verena und Tim Cacek. Den Texten standen mundartliche Ausdrücke mit überraschenden Wendungen gegenüber. Vor der Pause wurde es mit dem Auftritt der "Girls-Band" noch einmal musikalisch. Mühelos brachten die Musikerinnen - auch zwei Männer plus Dirigent Adrian Bauer spielten mit - den Saal zum Kochen und machten ihren Beitrag damit zu einem Höhepunkt des Abends. In "Ingos Nacht" begrüßte Ingo Bleier illustre Gäste wie den Sängerheimwirt, Kapitän des Traumschiffs, Käpt'n Blaubär und seine drei Enkel. Bei der Gelegenheit überreichte Alfred Schmitt dem Vertreter des Bürgermeisters, Uwe Rothenberger, den Karnevalsorden der Auer Fasnacht. Rothenberger bekam als Vertreter der Gemeindeverwaltung von verschiedenen Akteuren sein Fett ab. Richtig gefeiert und mit großem Beifall bedacht wurde der Tanzbeitrag von Alex Gerstner, Erhard Dettling, Klaus Bleier, Edmund Gerstner und Klaus Merkel. Die vier Männer, der Älteste ist 75, tanzten nach der Pfeife von Dunja Schneiders und durften erst nach einer Zugabe von der Bühne. Am Stammtisch nahmen Jungmusiker Platz und resümierten witzig über die Themen der Erwachsenen. Deftige Trinksprüche fehlten bei dieser Runde nicht und ließen das Publikum spontan auflachen. Sie sind die kleinste Fasnachtsgruppe: Biene Maja und Willi, Carina und Stefan Frey. Frei heraus erzählten sie ihre gemeinsame Vita und verschwiegen dabei nicht, dass es Unterschiede zwischen badischen Bienen (Maja) und schwäbischen (Willi) gibt. Ihren humorvollen Beitrag belohnte das Publikum mit großem Beifall. In tollen Kostümen präsentierten Désirée und Victoria Kast, Lara Fritz, Theresa Schneiders, Jule Schmitt und Nina Bleier einen rhythmischen Tanz. Der Beitrag wurde von Désirée Kast einstudiert. Ein Höhepunkt war den Musikern mit ihrer Parodie auf die "Starparade" beim letzten Programmpunkt vorbehalten. Von Heintje bis zu den "Spice Girls", von Heino bis zu den "Flippers", vom Moderator Pascal Hürst angesagt und stilecht in Szene gesetzt, setzten sie einen musikalischen und humorvollen Schlusspunkt, der das begeisterte Publikum zu nicht enden wollendem Beifall animierte.

