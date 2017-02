OB wird zum "persönlichen Spatenstecher"

Gaggenau - Zur Fasnachtszeit sind Oberbürgermeister und Bürgermeister bekanntlich zu einfachen Bürgern degradiert. Doch wenn sich Christof Florus am Aschermittwoch in seinem Amt wiederfindet, erwarten ihn einige Umstellungen. Donald Trump ist in Gaggenau eingezogen und hat das Stadtoberhaupt kurzerhand zu seinem persönlichen Spatenstecher degradiert und die Benzstadt in "Trumpletown" umgetauft. Und auch die Frage, ob am Bahnhof aufgrund der "Roten Laterne" ein neues Milieu entstanden sei, wurde bei der gestrigen Ratssitzung der Grokage Gaggenau geklärt.

Isabell Ebi verlas gleich zu Beginn die "Gaggo-Schau", in der sie unter anderem von der Staufahrt vor wenigen Monaten entlang Gaggenauer Sehenswürdigkeiten wie Tankstelle, Benzwerk und Gaststätten berichtete. Nicht fehlen dürfen bei der traditionellen Ratssitzung die Anträge aus den einzelnen närrisch regierten Stadtteilen. So stellten die Michelbacher Schäger den Antrag, das neue Kombibad am Gumbe zu errichten und das Wasser aus dem benachbarten Sulzbacher Freibad abzuzwacken. Vonseiten des Ottenauer Carneval Clubs wurde Hilfe für die Anwohner in der Siedlung angeboten. Da diese aufgrund der Lärmschutzmaßnahmen mittlerweile so gut schlafen, dass sie zu spät zur Arbeit kommen, steht der ehemalige Verkehrslärm der Bundesstraße ab sofort auf der OCC-Homepage zum Download bereit. Die Narrenzunft Schmalzloch Hörden gab hingegen Entwarnung, was das drohende Aussterben des Dominos anbelangt und stellte den Antrag, den neuen Vorhang der Flößerhalle aus diesem Stoff anzufertigen. Alle Anträge wurden ohne Abstimmung genehmigt.

Als VIP-Gäste aus Köln kam die durch Krankheit stark dezimierte CDU-Fraktion in den Bürgersaal. Die Frage, ob am Bahnhof aufgrund der neuen roten Laterne ein neues Milieu entstanden sei, wurde schnell geklärt: Bei der Laterne handelt es sich um die rote Ampel, die signalisieren soll, dass die Poller derzeit hochgefahren sind, "wenn sie denn mal funktionieren". Was mit Dingen geschieht, die nicht mehr verkehrstauglich sind, mussten Florus und Pfeiffer am eigenen Leib erfahren: Wie der Vogel an der Merkurschule in Ottenau wurden sie kurzerhand mit Absperrband eingewickelt. Dorothea Maisch, Ellen Markert, Andreas Paul und Gerhard Maisch waren die Protagonisten. Andreas Gabaliers "Hulapalu" brachte den Saal zum ersten Mal zum Beben. Als Stimmungsmacher reihte sich die Formation "Café Oriental" mit Gaggenauer Texten zu 50er-Kultschlagern ein (Ossi Kahles, Nicole Merkel-Leppert, Pit Meyer, Heinz Virchow, Thomas Senger). Sie hatte bereits die Grokage-Fremdensitzungen bereichert, was gleichermaßen auch auf die Saubergspatzen zutrifft.

Bevor Grokage-Präsident Freddy Bauer die zahlreichen Bürger zum traditionellen Suppenessen einlud, betrat ein ganz besonderer Gast, den Saal: Kein Geringerer als Donald Trump gab sich mit seiner Frau ein Stelldichein. Klar, dass der Secret Service in Person von Jürgen Schäfer und Eugen Weber zuerst einige Leibesvisitationen vornehmen musste. Mr. Liegenschaftsamt, alias Gerd Pfrommer, bat daraufhin den US-Präsidenten herein. Nachdem dieser Gaggenau in "Trumpletown" umbenannt und sich den OB als persönlichen Spatenstecher einverleibt hatte, trat seine Cousine vierten Grades auf den Plan. Als Weinkönigin aus der Pfalz las Gerlinde Stolle dem Präsidenten (Peter Mann) und dessen Gattin (Susanne Rodenfels) ordentlich die Leviten. Am Akkordeon begleitet von Björn Stolle.

Nachdem die Einreisebedingungen für Michelbacher und Sulzbacher erschwert und die "Lügenpresse" verbannt wurde, nahm eine rundum gelungene närrische Ratssitzung pünktlich ihr Ende.