Der Herr der Masken

Murgtal - Ludwig Merkel ahnte nicht, als er vor rund 25 Jahren mit seinem Hobby begann, dass ein Vierteljahrhundert später zahlreiche seiner "Kinder" die Fasnachtsumzüge weit über die Region hinaus prägen werden. Gut 500 in seinem Keller geschaffene Figuren sorgen während der fünften Jahreszeit in den Straßen der Fasnachtshochburgen für Staunen und Anerkennung. Nein, Merkel ist kein zweiter Dr. Frankenstein, er ist vielmehr derjenige, der den Holzmaskengruppen ihr Gesicht verleiht - nicht nur im Murgtal.

Mittlerweile ist Ludwig Merkel 65 Jahre alt und im Ruhestand, auch wenn dieser Begriff keineswegs auf ihn zutrifft. Als gelernter Schreiner kennt er sich bestens aus mit der Materie Holz, und seine Werkstatt im Keller seines Hauses in Scheuern ist perfekt ausgestattet. Ideale Voraussetzungen also, die Holzmasken vieler Maskengruppen der Region zu schnitzen. Doch wie kam es dazu, dass der ehemalige stellvertretende Leiter des Gernsbacher Bauhofs zum Maskenbildner und zur Anlaufstation so zahlreicher Narren wurde?

"Begonnen hat alles mit den ,Fürig Barthel' aus Hörden", erinnert sich Merkel zurück an das Jahr 1994. Da wurde er von Reinhold Lang angesprochen, ob er sich nicht vorstellen könne, dessen Arbeit als Maskenerschaffer fortzuführen. Nichtsahndend, dass er die kommenden Jahrzehnte beschäftigt sein würde, nahm sich der Schreiner dieser Aufgabe an.

An die 30 Gruppen mit Masken versorgt

Ungefähr 40 Stunden dauert es, eine Maske anzufertigen - allerdings erst dann, wenn alles wie von selbst läuft. Die Vorarbeiten sind um ein Vielfaches länger. Merkel bespricht mit den Gruppen das Aussehen der Maske bis ins kleinste Detail. Daraufhin fertigt er zuerst einmal eine Plastik an, anhand derer die weitern Details besprochen werden. Bei mittlerweile an die 30 Gruppen hat er das gemacht. Sein Name ist weit über das Murgtal hinaus bekannt und zahlreiche "Gesichter" sind bis heute im Keller des leidenschaftlichen Schnitzers entstanden. Unzählige Stunden investiert Merkel zunächst einmal in das Erstellen des Prototypen. Bis dahin hat er noch keinen Cent an Gegenleistung gesehen. Es kam auch schon vor, dass sich Gruppen nach getaner Vorarbeit einfach nicht mehr meldeten. "Erst zweimal", beschwichtigt er, was dennoch zweimal zu viel ist.

Eine individuelle Holzmaske kostet ab 250 Euro. Sie wird jeweils an ihren späteren Träger angepasst. Dabei ist es bequem möglich, unter der Maske eine Brille zu tragen. Zur Herstellung nimmt der Scheuerner ausschließlich Lindenholz. Damit kommt er am besten zurecht. Ein Kubikmeter des Naturstoffes kostet über 800 Euro. Davon kann Merkel lediglich 15 Prozent nutzen. "Der Rest ist Verschnitt", erklärt der Fachmann. 85 Prozent werden also aus einem Holzblock herausgeschnitzt, um eine Maske zu erhalten. "Dabei sind lange Teufelshörner oder exzentrische Hexennasen gar nicht enthalten", sagt er. Diese werden später separat gefertigt und in das Modell eingeklebt. Ansonsten wäre der Verschnitt um einiges höher.

Merkel fertigt im Übrigen auch Holzmasken für das im Murgtal hoffentlich noch lange zu sehende Dominokostüm an. "Die Maske aus Holz ist wetterfest und hält bei entsprechender Pflege ein Leben lang." Da sind die 180 Euro Kosten gut investiert. Bestellungen für die kommende Kampagne können in Scheuern gerne abgegeben werden.