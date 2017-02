Nur Pumpernickel aus Forbach bleibt steuerfrei

Diesmal gekrönt von spritzigem Humor mit Lokalkolorit und der glasklaren Forderung: "Bermersbach z'erschd!". Für eine 1a-Stimmung bei den ausverkauften Fasentsitzungen des TV Bermersbach sorgte ein kunterbunter Reigen aus Tänzen, Sketchen und Büttenreden. Musik war Trumpf im abwechslungsreichen, von Partykönig Franz Köninger traditionell umrahmtem Programm. Vor allem Bermersbacher Gesänge jeder Couleur drängten in den Vordergrund.

Dass bei einer Fasnachtssitzung des örtlichen Turnvereins auch Tanz und sportliche Darbietungen Glanzlichter setzen, versteht sich von selbst. So waren die Jugendturnerinnen als temperamentvolle Narrhalla-Grazien (Leitung: Selina Rastetter, Ann-Kathrin Laubel) einmal mehr ein optischer wie tänzerischer Augenschmaus.

Als ausscheidender Elferrat konnte Eberhard "Postler" Barth diesen aus einem völlig neuen Blickwinkel genießen: auf einem Samtsessel am Bühnenrand, von "Philipina" rührend umsorgt. Launigen "Stoff" für Bekanntmachungen gab es für Ortsbüttel Patrick Barth zur Genüge. Aber auch Franz "Pius" Roll und Stefan Wunsch, die Neuen im Büttelamt, wussten von allerlei Pleiten und Pannen rund um das Ortsgeschehen zu berichten.

Eine sängerische Medley-Grillplatte nach Art einer wortverspielten MV-Probe mit Hindernissen servierte eine Abordnung des Musikvereins frei nach dem Motto "D'r Weber fehlt, der grillt!". Danach bewies Rainer Krämer als arbeitsmüder und urlaubsreifer Toyota-Mechaniker, dass er auch mit 74 Jahren noch lange nicht zu alt ist für die Bütt.

Die Trauerschnallen, bekannt für letztlich amüsantes Lamento, haben "kai Bock me" auf diese Rolle. Sie zogen gänzlich neue Saiten auf, sehr zum Vergnügen des närrischen Publikums. Als "Urlaubsvertretung" gab Heiko Roll, "de klei Bruder vom Timo", im Video "Bauwagenspiele" manchen Youngster-Ausfall und winterliche Motorrad-Eskapaden zum Besten. Den TV-Ladies passiert dergleichen altersbedingt sicherlich nicht mehr. Sie überzeugten als tänzerisch vitale Cowgirls mit einem flotten Line Dance (Leitung: Sarah-Melina Kowalski).

Wunsch so trocken wie das Murg-Flussbett

Als "unwiderstehlich" erwiesen sich auch die tänzerisch quirligen Mädels mitsamt dem Duo Barth/Wunsch alias BP and Friends im Ortsteilmacarena. Jürgen "Baron" Wunsch darf natürlich nicht fehlen im närrischen "Pumpernickel"-Kaleidoskop. Trocken wie das Flussbett der Murg in der prophezeiten Dürrezeit und in sprachwitzigen Reimen nahm das Büttenoriginal unter dem Gelächter der Zuschauer den Klimawandel ins Visier.

Turner beim Barrenbaumstellen

In einer musikalischen Hommage an den Most nahm sich anschließend das Tandem Nicolai Wunsch/Reiner Kalmbacher des einheimischen Nationalgetränks an; flankiert von Thorsten Wunsch in einer "Ausdrucksrolle" als Apfelbaum. Turner im Clownskostüm demonstrierten am Barren zunächst ihr sportlich-akrobatisches Können. Dass sich das Ganze prima zum Barrenbaumstellen 2017 umfunktionieren lässt, belegten sie im zweiten Streich.

"Bermersbach z'erschd!" machte Thorsten Wunsch unmissverständlich als närrischer Ortsvorsteher in Trump-Manier mit einem umjubelten Zehn-Punkte-Programm klar: Einzig die Einfuhr von Pumpernickel (aus einer Forbacher Bäckerei) bleibt dann steuerfrei. "Back to the 90's" lautete anschließend das szenisch umgesetzte Motto eines dynamischen Showtanzes: Im wechselnden 90er-Outfit rockten die TVB-Jugendturnerinnen als quietschfidele Girlies Bühne wie Publikum.

Hinreichend bekannt ist auch die sängerische Wirkung der Mostschlotzer auf den Gute-Laune-Pegel. Ob "unser Auto (tatsächlich) mit Beerles-Moschd fährt", sei einmal dahingestellt. Nicht nur das Loblied auf die Zufriedenheit und den Bauch machte der rhythmischen Publikumsbeteiligung Beine. Das Stimmungsbarometer stieg jedenfalls noch einmal gehörig an, ganz im Sinne jedes echten, aber auch jedes kurzzeitigen "Pumpernickels".