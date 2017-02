Glückliche Brunnberghexe: "Es könnte nicht besser sein"



Gernsbach (vgk) - Die Besen der Hexen wirbelten durch die Luft, der Musikverein "Orgelfelsen" steuerte Marschmusik bei und die Guggis aus Gernsbach und Reichental punkteten mit fetzigen und schrägen Tönen. Der Rosenmontagsumzug ist alljährlich Höhepunkt der Fasnacht in Reichental und erfreut sich seit einigen Jahren größter Beliebtheit beim Publikum. Nur strahlende Gesichter waren bei den organisierenden Brunnberghexen gestern auszumachen. Alles passte, das Wetter spielte im Gegensatz zu letztem Jahr mit. Am Straßenrand standen gut gelaunte Besucher, die jeden Spaß der Narrenschar bereitwillig mitmachten. Der einzige Regen war aus Konfetti und Süßigkeiten. "Es könnte nicht besser sein", meinte eine glückliche Brunnberghexe. Wissenswertes zu den Umzugsgruppen, verkündete Lena Wegst. Insgesamt 23 Gruppen rund 600 Teilnehmer, aus der Region und von weiter her wie Unzhurst oder Neuweiler, schlängelten sich durch Reichental. Angeführt wurde der Zug vom Gernsbacher Prinzenpaar Franzi I. und Daniel I. und der Prinzengarde Reichental. Dahinter reihten sich im vollen Häs die Brunnberghexen ein. Die Besucher am Straßenrand bekamen ein farbenfrohes Spektakel zu sehen. Aus allen Richtungen schallte es Hellau, Narri und Narro. Die meisten der Akteure kamen aus Reichental. Letztjährige Probleme mit einem Telekommunikationskonzern arbeitete der TV Waldeslust Reichental auf. "Die Kniffel" erstmals in Aktion Die Mitglieder des FC Auerhahns waren als Gipfelstürmer unterwegs. Zum ersten Mal in Reichental waren "Die Kniffel" in Aktion. Aufstellung nahm der bunte Reigen an Häs- und Kostümträgern am Ortseingang. Der Weg des närrischen Lindwurms führte von dort aus durchs Dorf, über das Narrendorf im Süßen Winkel, hoch zur Turn- und Festhalle, in das nächste Narrendorf auf dem Schulhof. Party zum Abschluss In der Halle waren Umzugsteilnehmer, ebenso wie Umzugsbesucher anschließend zu Party und Narrentreiben geladen.

