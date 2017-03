Geschwindigkeitskontrolle wird 70-Jährigem zum Verhängnis

Rastatt

Rastatt

Motorradfahrer schwer verletzt Rastatt (red) - Ein 19 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag in Plittersdorf mit seiner Maschine gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Der junge Mann hatte einem Traktor ausweichen müssen, dessen Fahrer von einem Wirtschaftsweg auf die L77 eingebogen war (Symbolfoto: dpa).

Berlin

Berlin

Raser wegen Mordes verurteilt Berlin (dpa) - Zwei 28 und 25 Jahre alte Raser sind am Montag vom Landgericht Berlin wegen Mordes zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Sie hatten bei einem illegalen Autorennen einen Unfall verursacht , bei dem ein Unbeteiligter ums Leben kam. (Symbolfoto: dpa).

Haiterbach

Haiterbach

Verdächtiges Wendemanöver Haiterbach (red) - Eine Streife des Polizeirevieres Nagold sicherte am Samstagabend gerade eine Ölspur, als ihnen ein Mann in einem Citroen auffiel. Der 36-jährige Autofahrer wollte offensichtlich nicht an den Beamten vorbeifahren und wendete plötzlich (Symbolbild: red).