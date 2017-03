Bunte Vielfalt gegen graue Wolken

Gaggenau - Die Narren im Endspurt. Nur noch wenige Stunden und Häs oder Kostüm mussten für ein knappes Jahr im Schrank bleiben: In Hochform präsentierten sich gestern noch einmal Wagen und Maskengruppen beim Umzug in Ottenau. Auf diese wartete kein Kaiserwetter wie vielerorts in den vorangegangenen Tagen. Doch konnte dies die Stimmung des Narrenvolks auf der Straße oder am Rande der Umzugsstrecke nicht im Mindesten trüben.

"Fasent und Spaß sind da, wo wir sind", sagten sich die Narrengruppen - und recht hatten sie. Es lässt sich auch unterm Regenschirm prächtig feiern.

Rund 60 Gruppen und in etwa 1400 Teilnehmer machten sich gestern pünktlich um 13.33 Uhr vor der Merkur-Halle auf den Weg, vorbei an den beiden Moderationspunkten, wo sie von Markus Mack, Silvia Liebich und Timo Haungs in Empfang genommen wurden.

Zu bewundern war wieder eine Vielfalt an Ideen, Masken und Prunkwagen, ein buntes Narrenspektakel. Nicht wenige der teilnehmenden Holzmaskengruppen konnten in dieser Kampagne ihr 22-jähriges närrisches Jubiläum feiern. Dazu gehörten die Dichelweihrer Holzbohrer, die Stupfelwieser und Dorfschlempen aus Selbach sowie die Gernsbacher Waldschädder. Die älteste mitlaufende Holzmaskengruppe dürften jedoch die einheimischen OCC-Papierschlempen gewesen sein, die genauso wie der OCC 44 Jahre Narretei feiern können.

Zum ersten Mal reihten sich in den Narrenreigen die Schneeberghexen vom Kniebis ein. Ebenso noch eine relativ junge Holzmaskengruppe sind die Amalienbergtrolle vom benachbarten Höhenrücken.

Traditionell wird der Narrenzug von den Kuppelsteiner Hexen und dem Musikverein "Harmonie" Ottenau angeführt. Bunt trieben es die Knollkniebes. Hunderte von Luftballons rahmten die Clowns ein. Diese mussten achtgeben, dass ihr mitgeführter Wagen nicht in Richtung Himmel abhob.

Die Narrenzunft Hörden schickte ihre Schlempenkönigin Jutta (Löffler) I., begleitet vom Prinzenpaar Nicole II. und Jürgen II. (Klumpp) sowie den närrischen OB Matthias Karcher ins Rennen um die Publikumsgunst am Straßenrand. Noch topfit zeigten sich das Präsidium der Grokage Gaggenau und der Michelbacher Schäger.

Bereichert wird die bunte Mischung aus schwäbisch-alemannischer Fasnacht und Karneval in jedem Jahr auch von zahlreichen privaten Cliquen, wie den Sektperlen, den Sektschlotzern, den katholischen Frauen von St. Jodok, der Gruppe Hönig und den Selbacher sowie Hördener Elwetrische. Treue Teilnehmer am Ottenauer Umzug sind die Doowallhexen aus Michelbach und der Scheuerner Fasnachtsclub. Dazwischen eingestreut sorgten die Musikanten der einzelnen Fanfarenzüge mit ihren Fahnenschwingern und die Guggenmusiken - die Murgtäler Blechsprenger, Ottenauer Murgfetzer und Sondbachschlorbe Guggis - mit den aktuellsten Partyhits für beste Unterhaltung. Was mit dem Bürgeressen in der Merkur-Halle vor dem Narrenzug begonnen hatte, endete danach mit Narrentreiben und nach Einbruch der Dunkelheit mit dem Verbrennen der Fasnacht.