Anfänge der Barockkirche reichen bis ins 10. Jahrhundert

Murgtal - Wenn von der katholischen Pfarrkirche St. Laurentius in Bad Rotenfels die Rede ist, so sprechen die Bewohner des Ortes liebevoll und mit einem gewissen Stolz von der "Mutterpfarrei des gesamten Murgtals". So war es im Laufe der vergangenen Jahrhunderte und so ist es noch heute.

Im Jahr 1041 schenkte Heinrich III. sein Gut "Rotenvels ... in Pago Ufgowe", das er von einem Grafen Heinrich erhalten hatte, dem Dom zu Speyer und erneuerte die Schenkung fünf Jahre später zum Seelenheil seiner Eltern und seiner Gemahlin Kunigunde. Aufgrund von unrechtmäßigen Übergriffen des Werinhardus auf Burg Michelbach wurde diese Schenkung später nochmals durch Heinrich IV. bestätigt.

Im Rahmen der Missionierung des Murgtals durch das Speyerer Bistum bestand Rotenfels bereits um das Jahr 950 als Kuratie, als ein Seelsorgebezirk, der dann zur Pfarrei erhoben wurde. Wann genau die Pfarrei Rotenfels gegründet worden ist, lässt sich jedoch nicht belegen.

Im elften und zwölften Jahrhundert umfasste sie das gesamte Murgtal bis zur württembergischen Grenze. Man kann sich vorstellen, dass aufgrund der kaum ausgebauten Wege der Besuch der kleinen, abgelegenen Siedlungen bis nach Forbach auf gefährlichen Saumpfaden für die Seelsorger mit großen körperlichen Anstrengungen verbunden gewesen sein muss. Auch für die Bevölkerung war es beschwerlich, an den Sonn- und Feiertagen den stundenlangen Weg zur Pfarrkirche zurückzulegen, um die christliche Pflicht zu erfüllen und in der Rotenfelser Pfarrkirche am Gottesdienst teilzunehmen. Die Gläubigen der verschiedenen Orte mussten in Rotenfels ihre Kinder taufen lassen. Hier wurden Hochzeiten abgehalten und Tote beigesetzt. Der fällige Zehnt musste zu zwei Dritteln an das Bistum Speyer, zu einem Drittel an die Pfarrei abgegeben werden.

Im Jahr 1243 wurde die Pfarrei Gernsbach errichtet, zu der fortan alle talaufwärts gelegenen Ortschaften gehörten. Die Pfarrei Rotenfels wurde in diesem Jahr erstmals urkundlich erwähnt als Bestandteil des Bistums Speyer. Der Pfarrbezirk Rotenfels umfasste seither die Orte Sulzbach, Ottenau, Gaggenau, Selbach, Michelbach, Bischweier und Winkel. 1267 bekam Michelbach einen eigenen Pfarrverweser, 1369 wurde die Pfarrei Selbach gegründet.

Es drängt sich jedoch der Verdacht auf, dass Selbach noch bis zum 30-jährigen Krieg von Rotenfels betreut wurde. Aufzeichnungen geben Aufschluss darüber, dass die Selbacher Bevölkerung als jährlichen Zins "drei Fasnachtshühner und auf Martini ein Zehntschweinlein an den Rotenfelser Kaplan" übergab. Die letzten Pfarrgemeinden, die selbstständig wurden, waren Ottenau mit Hörden (1793), Gaggenau (1905) und Bischweier erst 1942.

Es wird vermutet, dass die erste Rotenfelser Pfarrkirche ihren ursprünglichen Platz nicht am jetzigen Standort an der Murg gehabt hat, sondern weiter dorfeinwärts in Richtung Winkel. In alten Zinsbüchern ist von der Kirche jedoch nie die Rede. Vermutungen deuten lediglich darauf hin, dass dann später, um das Jahr 1500, der erste Kirchenbau an der heutigen Stelle der Pfarrkirche, nahe der Murg, errichtet wurde.