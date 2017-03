Leader-Programm fördert Alte Kirche in Herrenwies Murgtal/Baden-Baden (red) - Mit Veranstaltungen wie Konzerten, Ausstellungen und Vorträgen soll die Alte Kirche in Herrenwies künftig mit neuem Leben erfüllt und zu einem Anziehungspunkt für Touristen und Einheimische ausgebaut werden. Dieses Ziel verfolgt der Verein Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße, seit er im Jahr 2014 die St. Antonius-Kapelle in Herrenwies von der dortigen Pfarrgemeinde erworben hat. Nun erhält er einen kräftigen Zuschuss über das Leader-Programm. Der Kulturerbe-Verein hat die kleine Kirche seither mit vielen ehrenamtlichen Helfern entrümpelt, von umgebendem Bewuchs befreit und den Fußboden erneuert. Um das geplante Nutzungskonzept umsetzen zu können, seien aber größere Investitionen in technische Einrichtungen, Lagerräume und Toiletten notwendig. Dafür erhält der Verein jetzt Fördermittel aus dem Leader-Programm, wie der Auswahlausschuss des Vereins Regionalentwicklung Mittelbaden Schwarzwaldhochstraße in seiner Sitzung vergangene Woche beschlossen hat. Über die exakte Höhe der finanziellen Unterstützung für die Alte Kirche in Herrenwies schweigt sich der Verein allerdings aus. Insgesamt verteilt der Verein mit den Entscheidungen seines Auswahlgremiums rund 123000 Euro an EU-Mitteln und 82000 Euro an Landesmitteln aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum. Der Projektaufruf, der sich nur an private Antragsteller gerichtet hatte, führte in den letzten Wochen zu einer großen Zahl von Anfragen privater Projektträger wie Vereinen oder kleinerer Unternehmen in der Geschäftsstelle der Regionalentwicklung, berichtet Geschäftsführerin Antje Wurz. Neben diesem Projekt hat die Leader-Aktionsgruppe Fördergelder für drei weitere Projekte beschlossen, heißt es in der Mitteilung weiter. So erhält die Bürgergemeinschaft Unterbeuern einen Zuschuss, um die Obstscheune auf dem Gelände des Obstguts Leisberg als Ausgangsbasis für die Betreuung von Baumpatenschaften, Schnittkurse und anderer bürgerschaftlicher Aktionen rund ums Thema Streuobst herzurichten. Mit dem Bau und Betrieb eines Abenteuer-Minigolfplatzes in Sinzheim und der Einrichtung eines Weinweges zwischen Eckberg und Schafberg standen zwei private Projekte zum Beschluss an, über die der Ausschuss bereits vor einem Jahr entschieden hatte. Formale Probleme - die die Regionalentwicklung Mittelbaden Schwarzwaldhochstraße nicht näher benannte - hätten in beiden Fällen dazu geführt, dass bei diesen Projekten ein neuer Beschluss notwendig geworden sei. Vor den Beratungen über die eingegangenen Projektanträge hat der Auswahlausschuss Margot Friedmann aus Bühl-Moos, Inhaberin des Hofladens und Event-Services "Margots Paradies", als neues Mitglied des Ausschusses für den Bereich Landwirtschaft und regionale Vermarktung nachgewählt.

