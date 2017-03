Verkehrsschilder dürfen nicht verdeckt sein

Schilderbrücken müssen weg Baden-Baden (hol) - Risse und weitere Schäden sind bei einer Sonderprüfung bei insgesamt sechs Schilderbrücken an der B 500 und in der Lange Straße (Foto: Holzmann) entdeckt worden. Deshalb müssen die tonnenschweren Teile abgebaut und durch Provisorien ersetzt werden. » Weitersagen (hol) - Risse und weitere Schäden sind bei einer Sonderprüfung bei insgesamt sechs Schilderbrücken an der B 500 und in der Lange Straße (Foto: Holzmann) entdeckt worden. Deshalb müssen die tonnenschweren Teile abgebaut und durch Provisorien ersetzt werden. » - Mehr