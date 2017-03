Hoffen auf rasche Nachfolge Von Thomas Senger Gaggenau - Die Landesakademie Schloss Rotenfels steht vor einer Zäsur: Zum 1. August wird Leiterin Ingrid Merkel in den Ruhestand gehen. Über die Nachfolge sei noch nicht entschieden, sagte sie gestern. Seit 17 Jahre leitet Ingrid Merkel die Einrichtung im Kurpark von Bad Rotenfels; sie ist im Januar 65 Jahre alt geworden. "Ich gehe davon aus, dass die Leitungsstelle wieder ausgeschrieben wird", betonte Merkel im BT-Gespräch. Gerne würde sie die neue Leitung einarbeiten, doch wann ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin den Dienst dann antreten werde, könne sie derzeit nicht sagen. In der Übergangsphase werde das Haus kommissarisch von Merkels Stellvertreterin, Kunstreferentin Sabine Peters, geleitet. Die Personalstärke der Akademie beträgt 12,9 Stellen inklusive Hausmeister, "das ist so gut wie nichts angesichts des Siebentage-Betriebs in der Einrichtung", betont Merkel. Insgesamt 287 Veranstaltungen mit 7866 Teilnehmern bilanziert sie für das Jahr 2016. Dies summiert sich auf 17349 "Veranstaltungstage", da eine Reihe von Veranstaltungen sich über mehrere Tage erstreckt. Angebote für Bildende Kunst und Theater für Lehrer, Schüler und Drittnutzer hält die Landesakademie vor. Sie werden genutzt von: Schülern: 2010 Lehrern: 1523 Drittnutzern: 4333. Seit Jahren an der Kapazitätsgrenze Die Kapazitätsgrenze sei erreicht, auch angesichts der Kapazität von 20 Einzelzimmern zwei Doppelzimmern und vier Vierbettzimmern. "Das heißt: immer nur maximal eine Erwachsenen- und eine Schülergruppe" können gleichzeitig Seminare mit Übernachtung buchen. Bestrebungen zur Erweiterung scheiterten stets an der Finanzlage des Landes, bedauert Merkel. "Eigentlich sollte ja ein Theaterhaus schon 1995 gebaut werden und das Gästehaus hätte auch erweitert werden sollen." Nun seien aus diesen Plänen Wünsche für die Zukunft geworden. Eine bauliche Erweiterung werde natürlich auch eine personelle Aufstockung mit sich bringen, gibt die scheidende Leiterin zu bedenken. "Ab 2005 waren wir an der Kapazitätsgrenze", sagt sie im Rückblick. 17200 bis 17800 "Veranstaltungstage" pro Jahr, mehr sei einfach nicht drin. Das Haus habe sich mittlerweile hervorragend positioniert, auch im regionalen Bereich, lobte sie insbesondere das Amt für Schulen und Kultur der Stadt Gaggenau. Unter anderem das Klassikpicknick, das auch in diesem Jahr stattfinden werde, sei Folge dieser Zusammenarbeit. Auch beim Kurparkfest werde sich die Akademie wieder beteiligen. Über ihre eigenen Pläne für den Ruhestand ist sie sich noch nicht im Klaren. "Erstmal ein bisschen Urlaub machen", dann werde sie sich vielleicht im Bereich Deutsch als Zielsprache engagieren.

