Ausstattung ist dem Nachwuchs wichtig Gaggenau (red) - Als ideales Praxisbeispiel, wie demokratische Prozesse organisiert und durchgeführt werden können, wertete Realschulrektor Axel Zerrer die Umfrage zur Zukunft der Gaggenauer Bäderlandschaft. So war für ihn und sein Kollegium schnell klar, dass die Umfrage perfekt in den EWG-Unterricht (Erdkunde, Wirtschafts- und Gemeinschaftskunde) passt. Zumal auch das Thema "Bäder" für die Jugend interessant ist und es damit ein ganz aktuelles Thema aus ihrem Lebensraum ist. Und auch die Schüler waren begeistert: "Es haben sich richtige Diskussionen entwickelt", erzählt Schülersprecherin Lena Greiner, "dass viele auch erst in der Schule von der Umfrage mitbekommen haben." Ihre Mitschüler hätten es gut gefunden, auf diese Weise zu einem Zukunftsthema der Stadt befragt zu werden und die Möglichkeit zu haben, Wünsche zu äußern. Insbesondere die Ausstattung des Freibades ist dem Nachwuchs wichtig. Neben Attraktionen brauche es zudem gute Bewirtungsangebote, fasst Greiner ihre Eindrücke zusammen. Was genau sich die Realschüler vorstellen und wie sie die Situation der Bäderlandschaft einstufen, ist laut einem Pressebericht der Gaggenauer Stadtverwaltung noch ein Geheimnis. Denn zunächst müssen die 270 Bögen, die Lena Greiner zusammen mit Schulleiter Axel Zerrer an den Hauptamtsleiter Georg Feuerer und den für die Bäder zuständigen Mitarbeiter der Bauverwaltung, Manfred Schnaible, übergeben haben, ausgewertet werden. Ein großes Lob haben die Schüler der fünften bis 10. Klasse sowie die Schule selbst bereits von der Stadtverwaltung erhalten: Feuerer wie Schnaible begrüßten es, dass den Schülern so ganz lebensnah gezeigt wurde, wie wichtig Bürgerbeteiligung ist und man im eigenen Wohnort auch als Bürger gefordert ist, sich einzubringen. Ohnehin ist die Verwaltung mit dem Rücklauf zufrieden. Etwa 2700 Bögen sind bis zum Ende der Umfrage am 28. Februar eingegangen. "Eine stolze Zahl, die dann auch repräsentative Rückschlüsse zulässt", urteilt Feuerer, in dessen Amt aktuell die Auswertung läuft. Am 14. März wird das Ergebnis beim Bürgerdialog in der Jahnhalle vorgestellt. Dass jede Generation einen anderen Fokus hat, macht die Sache noch spannender. Für Jugendliche stehen Ausstattung und Erreichbarkeit im Vordergrund; für andere ist die Frage nach der Technik oder dem Standort interessanter.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Bäderumfrage endet Gaggenau (red) - In wenigen Tagen endet die Umfrage zur Zukunft der Gaggenauer Bäderlandschaft. 1.400 Bürger haben sich laut Stadt bislang beteiligt und ihre Wünsche zu Standort und Ausstattung der Bäder geäußert. Noch bis einschließlich 28. Februar kann man teilnehmen (Foto: av). » Weitersagen (red) - In wenigen Tagen endet die Umfrage zur Zukunft der Gaggenauer Bäderlandschaft. 1.400 Bürger haben sich laut Stadt bislang beteiligt und ihre Wünsche zu Standort und Ausstattung der Bäder geäußert. Noch bis einschließlich 28. Februar kann man teilnehmen (Foto: av). » - Mehr Gaggenau

Begrenzter Aussagewert Gaggenau (tom) - 500 Teilnehmer an der Bäderumfrage meldete die Stadt am Mittwoch. Die Zahl wurde innerhalb von sechs Tagen erreicht. Doch die Umfrage weist Schwachstellen auf. Sie begrenzen die wissenschaftliche und damit nachvollziehbare Auswertung (Foto: av/wiwa). » Weitersagen (tom) - 500 Teilnehmer an der Bäderumfrage meldete die Stadt am Mittwoch. Die Zahl wurde innerhalb von sechs Tagen erreicht. Doch die Umfrage weist Schwachstellen auf. Sie begrenzen die wissenschaftliche und damit nachvollziehbare Auswertung (Foto: av/wiwa). » - Mehr