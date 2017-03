"Maxipedia" beantwortet alle wichtigen Fragen

Die Moderation des Abends übernimmt in der Stadthalle wieder Ole Lehmann, der laut Veranstalter zu den festen Größen in der deutschen Comedy-Szene zählt. Eingeladen hat er sich Ingmar Stadelmann, der nun wirklich nicht über Nacht zum Comedystar wurde. Das verhinderte schon seine Humorfarbe, die schwarz ist. Schmerzbefreit und saukomisch: Er ist ein bisschen wie der italienische Restaurantbetreiber, der in der Fußgängerzone alle Passanten einzeln anspricht und von seiner Qualität des Essens überzeugen will. Das dauert ein wenig länger, aber am Ende ist der Laden immer voll und der Gast zufrieden. Mal ist die aktuelle Politik sein Ziel und natürlich darf Stadelmanns scharfsinniger Blick auf die Hauptstadt Berlin nicht fehlen.

Maxi Gstettenbauer hat Ausschnitte aus seinem aktuellen Programm "Maxipedia" im Gepäck: Wir leben in einer Zeit, in der jeder nach sich selbst googelt - aber nichts findet. Wissen ist out. Wofür soll man sich etwas merken, wenn man den kompletten Brockhaus in der Hosentasche hat? "Maxipedia" ist der digitale Knigge für jedermann und beantwortet die wichtigsten Fragen von heute. Was ist ein Hipster und wie ignoriert man ihn? Und weiß zumindest die NSA, wann Mama Geburtstag hat?

Daniel Helfrich spielt ein Best-of seiner bisherigen drei Bühnenprogramme und begleitet sich dabei virtuos am Klavier. Er packt die Zuschauer und führt sie um die Ecke. Das ist gesellschafts-, medien- und konsumkritisches Kabarett in skurriler Weise dargeboten. Er will nicht nur "wortspielen", sondern auch "sprachbeißen". Helfrich hat immer einen Ohrwurm an der Angel - und seine Performance ist eine Mischung aus mitreißender Klaviermusik zu inbrünstig vorgetragenen, herrlich schrägen, mal mehr, mal weniger ernstzunehmenden Texten.

Boris Stijelja ist halb Kroate, halb Serbe und wohnt in Ludwigshafen. Das sind gleich drei "Borise" in einem - und die haben alle drei viel zu erzählen. In seinem ersten abendfüllenden Soloprogramm erfährt das Publikum, warum Vokale überflüssig sind, welche körperlichen Reaktionen eine Sirene auslösen kann und warum Ludwigshafen so aussieht, wie es aussieht. Mit seiner lockeren und charmanten Art plaudert Boris über sein Leben zwischen Sliwowitz und Leberknödel und man hat das Gefühl, ein kleines Stück von ihm mitzunehmen.

Karten für 18 Euro gibt es im Vorverkauf ab sofort in allen Geschäftsstellen des Badischen Tagblatts, beim Kulturamt Gernsbach, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder im Internet. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro.