Das Ereignis bleibt aus, gesendet wird trotzdem

Gaggenau - Bad Rotenfels, hinter der Festhalle, gestern Nachmittag: Die Hühner im Außengehege des Bauernhofs machen das, was sie immer machen: Sie scharren und gackern. Die Kühe im Stall nebenan - sie geben jene Laute von sich, für die sie bekannt sind. Die Buben auf dem Bolzplatz hinter dem Asphaltweg - sie bolzen. Und die Journalisten vor dem guten halben Dutzend Überragungswagen hinter der Festhalle - sie telefonieren geschäftig. Und warten. Auf was? Das weiß hier keiner so recht. Denn die Veranstaltung mit Bekir Bozdag, dem türkischen Justizminister, sie ist abgesagt worden.

Um 19 Uhr hätte er einen Wahlkampfauftritt absolvieren sollen. Auf was wartet man hier bloß? Von erbosten Erdogan-Anhängern, von enttäuschten UETD-Sympathisanten keine Spur. Von den angekündigten Gegendemonstranten haben sich noch keine eingefunden. Nun ist es kurz vor 17 Uhr. Die Festhalle wirft lange Schatten, der Parkplatz vor dem Haupteingang füllt sich mit blau-weißen Kastenwagen. Die angekündigte Hundertschaft der Polizei. Immerhin.

Politisches Zeichen in der Kirche

Eine Stunde später, im Dämmerlicht, haben sich dann doch einige Männer und Frauen versammelt auf dem Parkplatz. Kommunalpolitiker, Landtagsabgeordnete, Gewerkschafter sind darunter.

Die Glocken der evangelischen Johanneskirche, nur wenige Meter von der Festhalle entfernt, beginnen zu läuten. Für 18.15 Uhr hat Pfarrer Ralf Velimsky zum Gebet geladen. "Wir wollen ein Zeichen setzen", sagte der Geistliche im Gespräch mit dem Badischen Tagblatt, "wir bitten zum Gebet dafür, dass Menschen in der Türkei ihre Meinung frei äußern dürfen." Und, fügt er hinzu, dass der in der Türkei inhaftierte Journalist Deniz Yücel freigelassen werde.

Rund fünfzig Besucher verschiedener Konfession sind dem Aufruf Velimskys gefolgt. "Mit Erleichterung" habe man die Nachricht von der Absage der UETD-Veranstaltung vernommen, sagt der Pfarrer zu Beginn. Denn wer in seinem eigenen Land die Meinungs- und Versammlungsfreiheit nicht achte, der habe keinen Anspruch darauf, dies woanders einfordern zu können.

Für die katholische St.-Laurentiuskirche in Bad Rotenfels war eine ähnliche Aktion geplant. "Wenn der Minister gekommen wäre, dann hätten wir auch geläutet", sagte Pfarrer Tobias Merz am früheren Nachmittag. Dies sei mit seinem Kollegen Velimsky so abgesprochen gewesen. Als politischer Protest und Einladung zum Gebet wäre das Läuten zu verstehen gewesen, erläuterte der katholische Geistliche.

Nach etwa einer Viertelstunde ist der Gottesdienst in der evangelischen Johanneskirche beendet, und die Besucher gesellen sich zu den mittlerweile rund 100 Demonstranten auf dem Parkplatz vor der Festhalle, die sich mittlerweile der Aufmerksamkeit der Kamerateams und Fotografen sicher sein dürfen.