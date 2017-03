Anspruchsvoller Beruf in Automobilbranche Gaggenau (red) - Ihre praktische Abschlussprüfung absolvierten kürzlich 16 Auszubildende mit dem Ausbildungsberuf Kfz-Mechatroniker/ Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik in der Carl-Benz-Schule in Gaggenau. 14 von ihnen erhielten im Anschluss an die Prüfung vom Vorsitzenden der Prüfungskommission die begehrte Bescheinigung "bestanden". Das Gesellenprüfungszeugnis erhalten die Prüflinge im Rahmen der Lehrabschlussfeier am Montag, 9. Oktober, im Kurhaus Baden-Baden überreicht. Die Prüflinge kommen aus dem Innungsbereich und haben eine duale Ausbildung absolviert. Das heißt: Besuch der Berufsschule neben ihrer praktischen Ausbildung in einem Kfz-Meisterbetrieb. Normalerweise dauert die anspruchsvolle Ausbildung des Kfz-Mechatronikers dreieinhalb Jahre, heißt es in einer Mitteilung der Kfz-Innung. Während der Ausbildung wurden den angehenden Fachleuten Kenntnisse in Diagnosearbeit, Systemanalyse, mobiler Kommunikation und Telematik vermittelt. Bei Ausbildungsbeginn konnte der Auszubildende unter den vier Bereichen Personenkraftwagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik, Motorradtechnik oder Fahrzeugkommunikationstechnik einen Schwerpunkt auswählen. In der Prüfungskommission mit dem Vorsitzenden der Prüfungskommission Hans-Arne Kirchberger waren in paritätischer Besetzung selbstständige Kfz-Unternehmer und Kfz-Mechatroniker-Gesellen sowie Lehrer der Gewerbeschulen vertreten. Bei den Prüfungsaufgaben mussten verschiedene Arbeitsaufgaben bearbeitet und dokumentiert werden. An den einzelnen Stationen wurden die Fähigkeiten und Kenntnisse über Überprüfen von Fahrzeugen oder Fahrzeugsystemen Diagnostizieren von Fehlern, Störungen und deren Ursache Instandsetzen von Fahrzeugen oder Fahrzeugsystemen geprüft. Im Anschluss an die drei Prüfungsgebiete wurde jeweils noch ein Fachgespräch zwischen Prüfling und Prüfer geführt. Bei der Gesamtbewertung fließt der erste Teil der Prüfung mit 35 Prozent in die Benotung ein, der zweite Teil wird mit 65 Prozent für die Gesamtnote gewertet. "Mit der bestandenen Gesellenprüfung Kfz-Mechatroniker-/in, einem sehr anspruchsvollen Beruf in der Automobilbranche, ist die erste Hürde im Berufsleben geschafft", heißt es in der Mitteilung. An der Gesellenprüfung haben teilgenommen: Patrick Bunjaku (Autohaus Elmar Heck) Durmersheim, Omiros Kolosiadis (Autohaus Hecker) Steinmauern, Anton Kozakov (BBQ Berufliche Bildung gGmbH) Rastatt, Christopher Lampart (Hurrle Spezialtransporte GmbH) Gaggenau, Björn Lorenz (Autohaus Elmar Heck) Durmersheim, Michael Mekkel (Hurrle Spezialtransporte GmbH) Gaggenau, Cendrim Ramadani (A.T.U) Rastatt, Christoph Rank (Autohaus Hartmann GmbH) Rastatt, Ustaz Sergen (Autohaus Anton Burger GmbH) Kuppenheim, Janis Spissinger (Autohaus Haitzler GmbH) Gernsbach, Yannick Süß (Ludwig Ralf) Baden-Baden, Pascal Topol (Wackenhut GmbH & Co. KG) Gaggenau, Maximilian Walter (Walter Alexander) Rastatt, Johannes Weber (Autohaus Michael Müller GmbH) Au am Rhein, Jonas Wielsch (BBQ Berufliche Bildung gGmbH) Rastatt.

