Nur an sieben Tagen wird der Gefrierpunkt unterschritten

Von Dieter Kraft Murgtal - Deutlich zu warm und nur durchschnittlich sonnig - der Februar im Murgtal. Festsitzende Hochdruckgebiete über Osteuropa waren für die starken Temperaturgefälle mit milden Temperaturen im Süden bis hin zu Kälte im Norden verantwortlich. Die Durchschnittstemperatur der Wetterstation Ottenau lag bei 6,3°C. Zur Monatsmitte zogen sich die Hochdruckgebiete immer mehr nach Südosteuropa zurück. Der Minimalwert des Monats wurde am 14. Februar mit -2,5°C gemessen. Atlantische Tiefdruckausläufer mit frühlingshaften Temperaturen, aber auch mit Regen, waren nun wetterbestimmend. Sturmtief "Thomas", um nur ein markantes zu nennen, das am 23. über uns hinwegfegte, brachte sehr milde, frühlingshafte Luft mit sich, in deren Folge die Maximaltemperatur des Monats mit 19,3°C aufgezeichnet wurde. Nachdem der Dezember und Januar bereits zu trocken waren, kam der Februar mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 53,2 l/m2 immerhin recht nah an das Normalsoll von 68 l/m2 heran. Beim Sonnenschein erreichte Baden-Württemberg im Durchschnitt mit 85 Stunden einen beachtlichen zweiten Platz in der Rangliste aller Bundesländer. An unserer Wetterstation in Ottenau wurden sogar 107 Sonnenstunden aufgezeichnet. Insgesamt verlief der Februar deutlich zu warm. Erste Dekade (1. bis 10.): Morgendliche Nebelfelder, viele Wolken, manchmal Nieselregen und über den Tag verteilt sonnige, aber kühle Tagesabschnitte. Insgesamt eine unspektakuläre Februardekade. Die Durchschnittstemperatur lag bei 4,9°C. Der Maximalwert wurde am 3. Februar (12.40 Uhr) mit 12,9°C aufgezeichnet, beim Minimalwert waren es am 9. Februar (8.25 Uhr) kühle -1,8°C. Die Gesamtniederschlagsmenge belief sich auf lediglich 4,8 l/m2 (fünf Niederschlagstage). Zweite Dekade (11. bis 20.): Erneut morgendliche Bewölkung, die im Tagesverlauf durch viele teilweise schon herrlich sonnige Abschnitte verdrängt wurde, waren an der Tagesordnung. Die Temperaturen verharrten auf nahezu gleichem Niveau, die Durchschnittstemperatur lag erneut bei 4,9°C. Lediglich der Maximalwert konnte am 16. Februar (15.25 Uhr) mit 17,1°C den Frühling leicht aufblitzen lassen. Der Minimalwert mit -2,5°C am 14. Februar (7 Uhr) war aber dann doch deutlich winterlich. Beim Gesamtniederschlag waren es abermals magere 9,4 l/m2 (vier Niederschlagstage). Dritte Dekade (21. bis 28.): Meist starke Bewölkung und gegen Ende stürmische und regnerische Tage. Infolge des Sturmtiefs "Thomas", das am 23. Februar mit Windböen von über 45 km/h über uns hinwegbrauste, kamen milde, schon frühlingshafte Temperaturen zu uns. Die Durchschnittstemperatur lag bei 6,8°C. Der Maximalwert wurde am 23. Februar (14.35 Uhr) durch einen kurzen sonnigen Abschnitt mit sehr frühlingshaften 19,3°C aufgezeichnet. Der Minimalwert wurde am 25. Februar (2.50 Uhr) mit 0,1°C immerhin leicht im Plusbereich gemessen. Der Gesamtniederschlag lag um ein Vielfaches höher als die beiden vorangegangenen Dekaden zusammen: Es wurden 39 l/m2 (fünf Niederschlagstage) aufgezeichnet. Dabei fiel am 28. Februar mit 25,8 l/m2 über die Hälfte dieser Menge. Der Monat im Vergleich (Vorjahresmonat in Klammern): Temperaturdurchschnitt 6,3 °C (5,9°C); Niederschlag 53,2 l/m2 (126); Niederschlagstage 14 (20). www.dieters-wetter.de

