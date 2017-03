Im Fokus der Medien

Gaggenau - Es war kurz nach acht Uhr am Freitagmorgen, als Polizeifahrzeuge Richtung Rathaus eilten. Geschwind sperrten die Beamten mit rotweißen Bändern den Marktplatz ab: Bombendrohung im Rathaus - diese Info machte schnell die Runde. Letzten Endes Fehlalarm, ein böser Streich eines Unbekannten. Doch er brachte die Große Kreisstadt noch einmal in die Schlagzeilen.

Donnerstag die Absage der Wahlkampfveranstaltung mit dem türkischen Justizminister in der Festhalle Bad Rotenfels, Freitag die Bombendrohung. Ein vermuteter Zusammenhang wurde gestern von der Polizei nicht bestätigt, es gebe keine Hinweise auf den Unbekannten, der von einem Handy aus angerufen haben soll.

Zunächst wurde die Sperrung des Marktplatzes aufgehoben - die umliegenden Geschäfte und Praxen waren wieder erreichbar. Gegen 11.35 Uhr wurde das Rathaus wieder freigegeben. Denn auch durch den Einsatz von Sprengstoffspürhunden wurde in dem Gebäude nichts Verdächtiges gefunden. Rathaus und Stadtbibliothek blieben aber gestern geschlossen.

Einige Anrufe "unter der Gürtellinie"

Etwa 80 bis 100 Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Alarms im Rathaus. Sie mussten das Gebäude verlassen - auch Bürgermeister Michael Pfeiffer. Er und Dieter Spannagel, Leiter des Ordnungsamts, standen im Mittelpunkt des Medieninteresses; Pfeiffer in seiner Eigenschaft als Stellvertreter des Oberbürgermeisters.

Neben der Bombendrohung thematisierte Pfeiffer auch die Reaktionen aus der Türkei nach der Absage. "Wir wussten um die landes- und bundespolitischen Konsequenzen unserer Entscheidung, aber diese Reaktionen aus der Türkei haben wir nicht erwartet", sagte er im BT-Gespräch. Die Stadtverwaltung habe richtig gehandelt, als sie die Überlassung der Festhalle Bad Rotenfels zurückgezogen hatte. Die Entscheidung sei übereinstimmend von ihm, Ordnungsamtsleiter Dieter Spannagel, OB Christof Florus und der Polizei getroffen worden.

Pfeiffer dankte ausdrücklich den Mitarbeitern im Rathaus, insbesondere in der Telefonzentrale und in seinem Sekretariat. Dort habe man nach der Absage der UETD-Versammlung einiges "an Anrufen ertragen müssen, die unter der Gürtellinie waren."

Florus hat gestern nach Bekanntwerden der Bombendrohung seinen Skiurlaub in Italien abgebrochen und ist nach Gaggenau zurückgekehrt. Er sei stets über die Lage in Gaggenau auf dem Laufenden gewesen, sagte er gegenüber dem Badischen Tagblatt. So habe er am Donnerstagvormittag per Telefon an der Sitzung zum Thema Hallenüberlassung teilgenommen.

"Wir haben uns gemeinsam entschieden, aufgrund der Sicherheitsaspekte die Halle nicht zur Verfügung stellen", sagte er, "wenn wir von Anfang an über die Dimension der Veranstaltung Bescheid gewusst hätten, hätten wir das von vorneherein nicht genehmigt."

Florus: "Wir legen Wert auf guten Umgang"

Der Ausrichter der als "Gründungsversammlung" titulierten Zusammenkunft, die UETD, habe der Stadt zu lange das Ausmaß der Veranstaltung verschwiegen. "Es ging uns wirklich um die Sicherheit. Wenn da was passiert wäre, hätte man nicht eingreifen können."

Nach Florus' Rückkehr aus dem Urlaub war für gestern Nachmittag eine weitere Sitzung der Rathausspitze mit dem Leiter des Polizeireviers, Jörn Hinrichsen, anberaumt. Die Dienststellen der Gaggenauer Stadtverwaltung sollen am Montag zu den üblichen Zeiten geöffnet haben.

Ungeachtet der politischen Reaktionen aus der Türkei will Florus Kontakt zum örtlichen türkischen Moscheeverein aufnehmen. "Wir legen in Gaggenau großen Wert auf einen guten Umgang miteinander", betonte der Oberbürgermeister. Er verwies auf verschiedene Integrationsprojekte. Unter anderem wurde das Projekt "Anne wird Bürgermentorin" mit dem zweiten Platz des deutschen Bürgerpreises in der Kategorie "Alltagshelden" ausgezeichnet.

