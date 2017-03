Nutrias fühlen sich am Murgsee-Ufer wohl Von Heiko Borscheid Gaggenau - Sie sind possierliche Tiere. Und anders als von Ratten geht von Nutrias wohl keine Gefahr für die Umwelt und die Gesundheit aus. Die Nutria-Familie am Murgsee, die es sich im Bereich der Bananenbrücke gemütlich gemacht hat, scheint den Winter gut überstanden zu haben. Bei einer der jüngsten Gemeinderatssitzungen wollte FWG-Stadtrat Martin Hahn wissen, wie es denn in der Stadt um die Ratten- und Nutria-Problematik bestellt sei. Dabei wurde deutlich, dass es in der Stadt - und in Ottenau - überproportional viele dieser Tiere gibt. Während die Rattenplage, zumindest ansatzweise, bekämpft wird, lässt man seitens der Stadtverwaltung die Nutrias außen vor, was dem Vernehmen nach auch richtig erscheint. "Es besteht derzeit kein Grund, die Nutrias zu bekämpfen", heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Auch Rudolf Krumrey vom "BUND vorderes Murgtal" pflichtet dem bei und gibt Aufschluss darüber, wo die Populationen überhaupt herkommen: "Nutrias wurden gezüchtet, um ihnen im wahrsten Sinne des Wortes das Fell über die Ohren zu ziehen", sagt der Umweltfachmann. Der Pelz der Tiere war einst sehr begehrt. "Die letzte Nutriazucht gab es im Elsass in Beinheim", erklärt Krumrey. Von dort kamen sie über die Rheinschiene und die Murg nach Gaggenau. Nutrias sind hervorragende Schwimmer. Warum die Tiere keine Gefahr für ihre Umwelt sind, erläutern Krumrey und die Stadtverwaltung gleichermaßen: "Nutrias sind reine Pflanzenfresser. Außerdem graben sie keine Höhlen unter Dämmen und übertragen auch keine Krankheiten." Nur füttern sollte man sie nicht, sagt Rudolf Krumrey. "Die Tiere werden schnell zutraulich." Dann könnte es zu einem ähnlichen Vorfall kommen wie einst am Michelbacher Gumbe, wo sich eine Nutria bedroht fühlte und sich entsprechend wehrte. "Das würde jedes Tier tun", so der BUND-Mann. Die "Michelbacher Nutria" wurde seinerzeit wegen Verdachts auf Tollwut fälschlicherweise getötet. Um solch einen Vorfall nicht zu wiederholen, sollten die friedlichen Tiere in Ruhe gelassen werden. Normalerweise vertragen die aus Südamerika stammenden Lebewesen keine Kälte und gehen bei entsprechender Witterung ein. Die Nutria-Familie in Gaggenau scheint dem Winter allerdings getrotzt zu haben, wie das obige Foto von BT-Leser Günter Hofmann zeigt. Die Tiere fressen frisches Gras, das entlang des Fußweges an der Amalienbergstraße wächst. Nagetier stammt aus Südamerika In den Fachliteraturen heißt es unter anderem: "Die Nutria (nicht: das), auch Biberratte genannt, ist eine aus Südamerika stammende und in Mitteleuropa eingebürgerte Nagetierart. Meistens sind die Tiere, insbesondere in Parkanlagen oder auf Golfplätzen, an den Besuch von Spaziergängern gewöhnt und lassen sich ohne viel Scheu mit Gemüse füttern. Eine wirklich starke Verbreitung findet in Deutschland allerdings nicht statt, weil Mitteleuropa den verwilderten Farmtieren kein günstiges Klima bietet. Manche Populationen brechen daher nach wenigen Jahren wieder zusammen. Nutrias sind sowohl tag- als auch nachtaktiv, insbesondere aber dämmerungsaktiv. Sie sind reine Vegetarier und ernähren sich vorwiegend von Blättern, Stängeln, Wurzeln von Wasserpflanzen und Hackfrüchten. Selten werden auch Schnecken, Würmer und Süßwassermuscheln gefressen. Die Tiere leben entweder paarweise oder in Gemeinschaften von etwa zwölf bis 15 Tieren. Aus Sicht der Wasserwirtschaft ist es positiv, dass Nutrias die ebenfalls eingebürgerten Bisamratten (welche erhebliche Schäden an den Wasserwegen verursachen) zurückdrängen, auch sind ihre Bestände gut kontrollierbar. Verbreitete Ansicht ist, dass es in Mitteleuropa keinen Grund gibt, sie grundsätzlich zu bekämpfen. Dennoch ist die Nutria in die Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung für die Europäische Union aufgenommen worden, was die weitere Einfuhr und Zucht verbietet." Nutriafleisch soll im Übrigen sehr schmackhaft sein und dem Genuss eines Spanferkels ähneln.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben