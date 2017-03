AC Eberstein feiert 50-jähriges Jubiläum

Brückner ging in seinem Bericht auf die wichtigsten Ereignisse im zurückliegenden Vereinsjahr kurz ein. Der Höhepunkt für den Verein, die Schlossberg Historic, die weit über die Region hinaus einen guten Klang hat, ist laut des Vorsitzenden "ein Verdienst von uns allen".

In diesem Jahr begeht der AC Eberstein sein 50-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum wird im Haus Lautenbach mit einem bunten Abend gefeiert. Über weitere Veranstaltungen wird derzeit noch nachgedacht. Beim Umzug anlässlich der 750-Jahr-Feier des Ortsteils Scheuern wird der Club mit einem Oldtimer-Korso dabei sein. Für den Motorsportclub ist es die erste Umzugsbeteiligung in seiner 50-jährigen Geschichte. Für den nächsten Schlossberg-Historic-Lauf am 24. und 25. Juni liegen bereits jetzt schon 115 Nennungen vor.

Schriftführer Hannes Martin ergänzte die Berichte seiner Vorredner mit dem Hinweis auf sieben weitere Veranstaltungen wie den Spielenachmittag an Ostern und das Forellenessen. Alles ordnungsgemäß, meinten die Kassenprüfer zu dem von Joachim Brückner vorgelegten Finanzbericht. Die Wahlen ergaben keine Änderungen der Vereinsverwaltung. Alle Inhaber bleiben auf ihren Posten.

Bei der Jahreshauptversammlung des ADAC Südbaden, die am Samstag, 25. März, in Baden-Baden stattfindet, wird der AC Eberstein von Brückner sowie Christa und Günter Spahn vertreten. Clemens Bieniger vom ADAC Südbaden lobte die Mitglieder besonders wegen ihrer Bereitschaft, sich ehrenamtlich im Club zu engagieren. Er berichtete von vielen laufenden Projekten, in die der ADAC Südbaden involviert ist. Er versprach, bei der 50-Jahr-Feier dabei zu sein.

Brückner ehrte zahlreiche AC Eberstein-Mitglieder für besondere Verdienste im Motorsport. Die Clubehrennadel in Gold erhielten Roswitha Schoeps und Dieter Geiges. Die silberne Ehrennadel des Vereins bekamen Ingeburg Wegst, Andreas Schettler, Norbert Mutz, Günter Lang, Michael Schiebenes, Andreas und Wilhelm Kimpel, Frank Schiel, Claudia Wegst und Detlef Wegst ausgehändigt.

Die Bestenliste der allgemeinen Clubmeisterschaft 2016 führt Silvia Theunissen mit 38,40 Punkten an, gefolgt von Klaus Götzmann (30,79 Punkte) und Reiner Streeb, der 28,31 Punkte aufwies.