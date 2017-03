272 Lachse an einem Tag in der Murg gezählt Gernsbach (ueb) - Allein die Mitteilung, an einem einzigen Tag 272 Lachse im Murgbereich bei Obertsrot im Rahmen eines Monitorings mittels Elektrobefischung gezählt zu haben, ließ die Vereinsmitglieder aufhorchen. Noch wohler scheinen sich Elritzen in der Murg zu fühlen, lag ihre Zahl sogar bei 658 Fischen. Wurden den Mitgliedern des Sportfischervereins "Petri Heil" von der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg bloße Zahlen mitgeteilt, verbuchen die etwa 150 Gernsbacher diesen offensichtlich guten Fischbestand auch auf ihr Konto. Und: Sie kommen schon seit mehr als 45 Jahren ihrer satzungsmäßigen Verpflichtung, sich aktiv um die Wiederherstellung der Reinheit und Ursprünglichkeit heimischer Gewässer zu bemühen, nach. Am vergangenen Samstag zogen sie bei der Jahreshauptversammlung Bilanz. (ueb) - Allein die Mitteilung, an einem einzigen Tag 272 Lachse im Murgbereich bei Obertsrot im Rahmen eines Monitorings mittels Elektrobefischung gezählt zu haben, ließ die Vereinsmitglieder aufhorchen. Noch wohler scheinen sich Elritzen in der Murg zu fühlen, lag ihre Zahl sogar bei 658 Fischen. Wurden den Mitgliedern des Sportfischervereins "Petri Heil" von der Fischereiforschungsstelle Baden-Württemberg bloße Zahlen mitgeteilt, verbuchen die etwa 150 Gernsbacher diesen offensichtlich guten Fischbestand auch auf ihr Konto. Und: Sie kommen schon seit mehr als 45 Jahren ihrer satzungsmäßigen Verpflichtung, sich aktiv um die Wiederherstellung der Reinheit und Ursprünglichkeit heimischer Gewässer zu bemühen, nach. Am vergangenen Samstag zogen sie bei der Jahreshauptversammlung Bilanz. Im Tätigkeitsbericht 2016 des Geschäftsbereichs 3 (Sport und Jugend) führten die 18 Jugendlichen im Alter von fünf bis 18 Jahren drei Jugend-Angelaktionen durch, gleichsam beteiligten sie sich am Gernsbacher Ferienprogramm. Während der fünf Vereins-Angelaktionen gewannen Jörg und Simon Ludwig sowie Edmund Hörmann einen Wanderpokal beim Stippangeln, an dem 43 Aktive beteiligt waren. Fischerkönige im Bereich Jugend wurden Paul Schiel, Simon Ludwig und Fine Schiel, bei den erwachsenen Sportlern Thomas Barthel, Wolfgang Steimer und Hans Hurter. 2017 ist noch jung, doch neben weiterem Fischbesatz werden Pläne für zwei Nachtangeln für gute Resonanz sorgen. Hans Maier berichtete über neun Angeltage am See, fünf Arbeitseinsätze und einen sogenannten "Dämmerschoppen" für die Teilnehmer der beiden jüngsten Baccaratfahrten. Eine Machbarkeitsstudie der Stadt Gernsbach zur Sanierung beziehungsweise Optimierung unter Hochwassergesichtspunkten des hinteren Kurparksees wurde vergeben, Entwürfe darüber im Januar vorgestellt, eine Entscheidung steht noch aus. Die Firma Smurfit Kappa Baden Board GmbH war 2016 verpflichtet worden, auf ihrem Firmengelände einen Fischauf- und -abstieg mit Rechen zu errichten (wir berichteten). Im September nahmen die Sportfischer an einem Workshop in Rastatt zum Thema "Klimawandel und modellhafte Anpassung in Baden-Württemberg" teil. Zur Frage "Wem gehört die Murg" seien die regelmäßige Kommunikation mit der Papierindustrie und den Wasserkraftnutzern sowie weiteres Monitoring und Messungen der Pegelstände und das Aufstellen von Regeln bei Niedrigwasser sinnvoll, lautete das Fazit. Der Verein möchte sich 2017 wieder am Staufenberger Nikolausmarkt beteiligen, zudem steht das traditionelle Karfreitags-Fischessen am Träufelbachsee auf dem Programm. Trotz Erhöhung der jährlichen Pachtkosten für den Träufelbachsee hofft Kassierer Michael Schiel wieder auf einen Finanzabschluss mit schwarzen Zahlen. Weiterhin wird im Juni ein Besuch aus Baccarat erwartet. Hinzu kommen Arbeitseinsätze, Angel-Veranstaltungen, die Teilnahme an Festen befreundeter Fischer- und Angelsportvereine und ein erster Blick auf das 50-jährige Vereinsbestehen im Jahr 2021. Personell bleibt im Verein alles wie gehabt. Als Kassenprüfer fanden Zvonko Margulies und Benno Hurrle die Zustimmung aller Anwesenden. Stolz ist der Verein auf die Treue langjähriger Vereinsmitglieder, die am Samstag durch den Vorsitzenden Josef Kern geehrt wurden: Raphael Loth, Jens Regending, Christian Scharer und Stefan Weber für zehn Jahre, Rüdiger Hylla und Marian Kroll für 25 Jahre.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben