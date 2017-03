Freie Sicht und mehr Luft am Festplatz

(fk) - Die Baustelle am Leopoldsplatz muss wegen des G-20-Finanzministertreffens für viel Geld weichen - genaue Zahlen kann die Stadt immer noch nicht nennen. Die Baustelle am Europäischen Hof, nur knapp 100 Meter weiter, muss indes nicht weg (Foto: fk). » - Mehr

Rastatt