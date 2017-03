"Die Kommune braucht Unterstützung"

Gaggenau - Wer war der anonyme Anrufer im Rathaus, der am Freitagmorgen eine Bombendrohung aussprach? Die Kriminalpolizei versucht den Anrufer zu ermitteln. Für "Mitte der Woche" hat das Polizeipräsidium Offenburg eine Mitteilung über den Stand der Ermittlungen angekündigt. Gaggenaus Bürgermeister Michael Pfeiffer fordert unterdessen klare Regelungen des Gesetzgebers für den Umgang mit ausländischen Wahlkampfveranstaltungen.

Die Daten des Anrufers seien im Rathaus gespeichert worden, hieß es aus dem Polizeipräsidium. In der Stadtverwaltung wurde gestern wieder normal gearbeitet. Oberbürgermeister Christof Florus sagte, er und Bürgermeister Michael Pfeiffer wollten sich in einem gemeinsamen Schreiben an alle Mitarbeiter für deren Besonnenheit während der vergangenen Woche, insbesondere nach Eingang der Bombendrohung, bedanken.

Von der Bundesregierung habe er wegen der Zurücknahme der Hallenüberlassung für die türkische UETD keine Rückmeldung bekommen, sagte Michael Pfeiffer im BT-Gespräch: "Ich habe das nicht erwartet und würde das auch nicht erwarten. Aber wir wünschen uns, dass es klare Regelungen gibt in der Zukunft. Die Kommune als kleinste politische Einheit wünscht sich und braucht Unterstützung." Wie berichtet, hatte die Stadt zunächst die Festhalle an die UETD vermietet, die dort angeblich die "Gründungsversammlung" einer regionalen Gruppierung abhalten wollte. Von einem Wahlkampfauftritt des türkischen Justizministers Bekir Bozdag war zunächst nicht die Rede. Die Stadt widerrief die Überlassung der Halle, weil diese für den zu erwartenden Besucherandrang nicht geeignet ist. Auch Zufahrtswege und Zahl der Parkplätze sind unterdimensioniert. Darüber hinaus wären beim Auftritt des Ministers größere Gegendemonstrationen zu erwarten gewesen.

Für Pfeiffer kehrte nach eigenem Bekunden am Samstag wieder Alltag ein. An den beiden Tagen zuvor war er bundesweit im Blickpunkt der Medien. "Es standen zwei Feuerwehrversammlungen an", berichtete er von seinem Wochenendprogramm. Für Erholung in der Familie habe er dennoch Zeit gehabt.

"Auch heute noch sind wir uns sicher: Es war die richtige Entscheidung", bekräftigte Pfeiffer. Aus Sicherheitsgründen habe man die Genehmigung für die Veranstaltung zurückziehen müssen - nach eingehender Abwägung. Diese Entscheidung habe er mit Oberbürgermeister Florus getroffen; dieser war bis Freitag in Urlaub, aber bei den Besprechungen telefonisch dabei. Daneben waren Ordnungsamtsleiter Dieter Spannagel, Maximilian Lipp (Amt für Recht und Planen), Heidrun Haendle (Amt für Kultur und Sport), Carmen Merkel (Leiterin des Bereichs Gesellschaft und Familie) und mit Jörn Hinrichsen auch der Leiter des Polizeireviers Gaggenau bei den Sitzungen eingebunden.

Nach Bekanntgabe der Entscheidung am Donnerstag um 14 Uhr gab es für Pfeiffer dann nur noch "Medien, Medien, Medien. Von einem Pressetermin zum anderen", erinnert er sich. Auch am Freitag, nach der anonymen Bombendrohung, war er gefragter Interviewpartner.

Oberbürgermeister Christof Florus hatte nach der Bombendrohung seinen Skiurlaub abgebrochen und war nach Gaggenau zurückgekehrt. Das Thema sei noch nicht beendet, erläuterte er gestern im BT-Gespräch. Der künftige Umgang mit Ditib, dem der türkischen Regierung unterstehenden Dachverband der türkisch-islamischen Gemeinden, sei einer von mehreren Aspekten. Der Kontakt zum Imam der türkischen Gemeinde solle nicht auf Eis gelegt werden: "Wir wollen weiterhin die Kommunikation pflegen."

Sehr gute Verbindungen habe er zum Beispiel zum türkischen Schulelternverein, der nicht nur in der Gaggenau sehr gute Arbeit verrichte, "das ist ein ganz starker Partner". Es sei falsch, nun auf Distanz zu den Türken in Gaggenau zu gehen, bekräftigte Florus. "Wir werden aber auch mit denen sprechen, die uns mit Falschaussagen in die Bredouille gebracht haben. So lassen wir nicht mit uns umgehen", machte er deutlich. Wer gegenüber der Verwaltung "gelogen oder Falschaussagen gemacht" habe, der werde von der Stadt nicht mehr unterstützt: "Das sind wir den Bürgern unserer Stadt schuldig." Es gebe keine Vertrauensbasis mehr gegenüber Leuten, die sich gegen Demokratie gestellt hätten und nicht ehrlich gewesen seien.

Florus war am Samstagabend zu Gast bei einer Veranstaltung des türkischen Schulelternvereins: In der Festhalle in Bad Rotenfels, da wo die UETB den türkischen Justizminister auftreten lassen wollte, hatte der türkische Schulelternverein zur geselligen Matinee für Frauen geladen. Florus hat nach eigenem Bekunden die Besucherinnen begrüßt und gesagt, "wie wichtig die Frauen in der Gesellschaft sind". Und er habe dem Schulelternverein versichert, dass die Stadt ihm "sehr positiv" gegenüberstehe.