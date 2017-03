Basteln, raten, lesen, staunen und erleben

Zwar musste die Wanderung ausfallen, doch für erlebnisreiche Stunden sorgten sowohl Haessler als auch Patrick Lehmann und ihr Team, indem sie in geschützten Ausstellungsräumen auf alle Fragen Antworten hatten und bei Vorführungen und Aktionen hilfreich zur Seite standen.

Ein Kleinod für Naturinteressierte ist das Infozentrum auf dem Kaltenbronn allemal, besonders seit der Eröffnung des Anbaus vor vier Jahren mit seinen immer wechselnden Ausstellungen. Apropos Ausstellung: Was in vielen Ausstellungen und Museen gar nicht gern gesehen ist, war im Infozentrum ausdrücklich erwünscht: Anfassen! "Das ist eine Voraussetzung für das Verständnis der Exponate", meinte die Försterin lachend und knipste die Taschenlampen an, bevor die Kinder und Erwachsenen im abgedunkelten Verbindungsgang ausgestopfte Frischlinge, Auerhähne oder Dachse am Boden im Lampenschein entdecken, Fledermäuse und Eulen an der Decke rufen hören konnten.

Seltene Nachtfalter und Torfmoose

Bei der Sonderausstellung "Nachtaktiv", die bis einschließlich Sonntag, 23. April, besucht werden kann, geht es um die unglaublichen Sinnesleistungen vieler bei uns lebender Tiere, die erst bei Dunkelheit so richtig aktiv sind. "So groß", staunte die vierjährige Cecilia und brauchte eine ganze Weile, bis sie, zunächst nur mit den Fingerspitzen, über das Fell eines lebensgroßen Hirsches streicheln konnte.

Oma Sonja und Opa Hansjörg halfen zwar Marlin und Ronja beim Vorlesen der Fragen, beispielsweise zum Rundblättrigen Sonnentau, doch beimTiermemory waren die Zwillinge schneller. Sowohl Kinder als auch Erwachsene konnten unter Lupen sehen, welche Insekten und Käfer im heimischen Wald unterwegs sind. Und sie staunten, wie weit Eulen ihren Kopf drehen können, wie sich Uhus, Rothirsche, Auerhähne und sogar Igel untereinander verständigen. Schmetterlinge, Eulen und Fledermäuse waren die beliebtesten Ausmal- und Bastelobjekte am großen Basteltisch. Doch bevor die Figuren in knifflig kreativer Handarbeit ihre endgültige Form und Ausstattung erhalten konnten, hatten die Kinder Spaß daran, einen ziemlich dicken Ast in bastelgerechte Stücke zu zersägen. Alle, die es dann etwas ruhiger haben wollten, konnten sich im "Glühwürmchenwald-Zelt" ausruhen oder sich von Papa oder Mama etwas vorlesen lassen.

Dass Kinder wie Erwachsene gleichermaßen von den gebotenen Möglichkeiten fasziniert waren, lag auch an zwei aktuell gespendeten Tablet-Computern. Überhaupt die Technik: Die war in vielen Facetten vorhanden, ob als Filme, Kopfhörer, Mikroskop oder Echolotmodelle. "Wieso verbrennt eigentlich ein Glühwürmchen nachts nicht beim Glühen?", wollte ein interessierter Papa wissen, bis er erfuhr, dass es sich dabei weder um einen Wurm handelt noch sein ausgesandtes Licht warm ist. Sein Sohn Lukas suchte inzwischen, wie ein seltener Nachtfalter heißt, der auch auf dem Kaltenbronn vorkommen soll. Nicht nur kleine Forscher waren erstaunt, wie viel Wasser Torfmoos speichern kann, und sie erfuhren in einer Filmaufführung Historisches und Besonderes über Enzklösterle, Bad Wildbad, die Landkreise Calw und Rastatt und über Gernsbach, "die zauberhafte Kurstadt im Tal der Murg".

Wer ganz genau aufgepasst hatte, alle Fragen bei einem Quiz und beim Gewinnspiel richtig beantworten konnte, auf den warteten bei etwas Glück Eintrittskarten für eine der nächsten Veranstaltungen auf dem Kaltenbronn. Und die ausgefallene Spurensuche in freier Natur, auch ohne Schnee, findet zu einem anderen Termin statt, wie Catherina Haessler versicherte.

www.infozentrum-

kaltenbronn.de