Freie Sicht und mehr Luft am Festplatz

Anwohner bleiben misstrauisch Gernsbach (stj) - Bei zwei Enthaltungen hat der Gemeinderat den Bebauungsplanentwurf Gartenäcker in Scheuern in die frühzeitige Bürgerbeteiligung geschickt. Wie berichtet, möchte der Investor Wladimir Reiswig (Lahr) dort sieben Ein- und zwei Mehrfamilienhäuser errichten (Foto: Juch).