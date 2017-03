Brennen für die Literatur Von Hartmut Metz Gernsbach - Das Reglement klingt hart: Missfällt der Vortrag, darf das Publikum das Kerzenlicht vor sich auspusten. Erlischt die Hälfte der Flammen, muss der Autor vor dem Ende seiner zehnminütigen Lesung aufhören. Doch das kommt bei der "Lesearena" sehr selten vor - zum Glück, ist doch mancher Schriftsteller ein zartes Pflänzchen, ja, angesichts der Liebe zum Selbstverfassten gar eine Mimose. Einmal wagte es ein Zuhörer in Baden-Baden tatsächlich, seine Kerze auszublasen: "Das war ein Berliner. Ich habe ihm gesagt, er soll sich von dannen schleichen", erinnert sich Organisator Roland Klöpfer mit einem Grinsen. Der Verleger aus Ottersweier nimmt es nicht so streng mit seinen Autoren, wie es klingt. Bisher wurde damit noch keinem die Schriftsteller-Karriere ausgeblasen bei Klöpfers Veranstaltungen in Mittelbaden und der Ortenau. "Eher fordern die Zuhörer Zugaben", berichtet er von den Reaktionen der meist 30 bis 40 Zuhörer. Bei der nächsten "Lesearena" morgen, 19 Uhr, in Gernsbach würde ein Teilnehmer ausgehende Kerzenlichter auch gar nicht registrieren: Bei der elften "Lesearena" im Murgtal nimmt in den Räumen des Weinguts Iselin im Alten Rathaus (Hauptstraße 11) erstmals ein Blinder teil! Der Gernsbacher fasste Mut und erkundigte sich direkt bei Sara und Rainer Iselin, ob er mitmachen dürfe. Darf er. Nur wissen weder Klöpfer noch die Familie Iselin, was der Blinde vortragen will. Nur so viel: "Eigentlich hätte er gerne selbst vorgelesen. Da es aber beim Lesen der Braille-Schrift länger dauert, lässt er wohl vorlesen", berichtet Klöpfer. Verbürgt ist hingegen, dass der Vimbucher Franz Sertic eine Satire zum Besten gibt. Marianne Riebold aus Ottersweier zählt ebenso zu den regelmäßigeren Teilnehmern der Veranstaltungsreihe. Außerdem präsentiert Klöpfer ein Erstlingswerk: "Eine junge Kehlerin schrieb ein Kinderbuch und liest eine Tiergeschichte vor. Ich habe ihr erstes Buch frisch aus der Presse für sie dabei", erzählt der Verleger. Bis zu sieben Autoren dürfen in die "Lesearena" steigen. Zwei Plätze waren bis gestern noch frei. Wer nicht lichtscheu ist und keine Angst vor flackerndem oder letztlich gar ausgehendem Kerzenlicht hat, kann sich noch am Abend im Alten Rathaus anmelden. Zum Schluss der rund 90-minütigen Veranstaltung besteht die Möglichkeit zu Gesprächen mit den Autoren sowie Organisator und Verleger Klöpfer.

