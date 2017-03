Pferde-Passion dient der Landschaftspflege

Murgtal - Noch traben mit Sahira, einem Araber-Mix, und den beiden Mini-Shetland-Ponys Fernando und Jimmy erst drei Vierbeiner über das gerodete Areal weit oberhalb des Sportplatzes des FC Obertsrot. Jenny Haitz träumt von einem zusätzlichen eigenen Pferd, damit sie endlich wieder reiten kann. Doch erst muss der Stall stehen - und auf ihren Ehemann Benjamin Haitz wartet auch sonst noch viel Arbeit.

Dabei hatten die beiden schon ein Vierteljahr bei Schnee und Eis alle Hände voll zu tun, um den Zwieselhof auf Vordermann zu bringen. "Der Farn stand hier zweieinhalb Meter hoch", deutet Benjamin Haitz auf den Platz neben dem Bagger, der bereits etwas Erdreich abgetragen hat, um das Fundament für den künftigen Stall zu legen. Mit einem 20000 Euro teuren Spezialrasenmäher pflegt das Paar das hügelige, überwiegend schwer zugängliche Gelände. "Das ist hier alles schwieriger als im Flachland. Einen neuen Traktor mussten wir auch kaufen, weil es ohne Allradantrieb mit dem alten hier nicht geht. Wir wollen ja vermeiden, dass uns die bis zu 200 Kilogramm schweren Heuballen den Hang hinab ins Schwimmbad rollen ...", scherzt Jenny Haitz mit Blick auf die "langfristigen Investitionen" von rund 70000 Euro. "Wären wir schon über 50, hätten wir das nicht gemacht", gesteht die 26-Jährige.

Die Gemeinde ist froh, dass sich jemand mit so viel Engagement der Aufgabe widmet. Gerne wurden die Sträßchen auf Vordermann gebracht, damit die Pferdenarren und Besucher auch die scharfe Kehre im beginnenden Wald zu dem künftigen kleinen Stall hochfahren können, ohne einen Geländewagen zu benötigen. "Für den Ortschaftsrat ist die Durchlüftung der Seitentäler ein wichtiges Thema, das wir unterstützen. Wir freuen uns über das Engagement", betont Ortsvorsteher Walter Schmeiser. Vor 20 Jahren sei landwirtschaftlich deutlich mehr von den Besitzern gemacht worden. Danach seien viele Grundstücke zunehmend "verbuscht. Vor allem der Farn ist schlimm. Bei diesem ist es nicht mit einmaligem Mähen getan, da muss man mehrmals drüber", weiß Schmeiser.

Viele Eigentümer der Parzellen sahen es wohl genauso. "Manche haben uns ihr Grundstück sogar geschenkt", erzählt Jenny Haitz. Mühsam war die Flurbereinigung dennoch angesichts von mehr als 60 Grundstücken, die gekauft oder gepachtet werden mussten. "Bei einem war es besonders abartig: Die rund 100 Quadratmeter gehören 60 Leuten", berichtet Benjamin Haitz von einer extrem vielköpfigen Erbengemeinschaft. Nachdem die Notariatsgänge überstanden waren, räumte der 29-jährige Obertsroter die Streuobstwiesen und das weitere Gelände "im letzten Vierteljahr von Steinen, Flaschen und Müll, um Gras auszusäen".

Den freiwilligen Landschaftspflegern, die dies dank ihrer Passion für Pferde gerne machen, stünden Zuschüsse zu. "Aber die beantragen wir nicht, weil es sich kaum lohnt und uns der Papierkram zu viel ist", gibt sich Benjamin Haitz pragmatisch und hat vorerst genug von Behördengängen. "Seit August standen wir in Kontakt mit der Stadtverwaltung. Jetzt ist es endlich so weit, dass wir den Stall bauen dürfen", kam der gebürtigen Kartungerin die Wartezeit unendlich lang vor - doch sie weiß ebenso, "dass es in unserem Fall viel schneller als bei anderen ging, die bis zu zwei Jahre warten müssen. Ohne Unterstützung des Liegenschaftsamts hätten wir nie dermaßen rasch alle Eigentümer erreicht."

Einweihung des Stalls bis Ende April

Es sollen überdies weitere angesprochen werden. "Normalerweise rechnet man mit einem Hektar pro Pferd", erläutert die ausgebildete Tierosteopathin und -physiotherapeutin, während ihr Fernando als "verspieltes Zirkuspony" einen Vorderhuf auf den Oberschenkel legt. Die beiden süßen Mini-Shetland-Ponys, die an jedem Wochenende Familien mit Kindern anlocken, und Sahira, die nicht der Familie, sondern einer Bekannten, Lena Petri, gehört, benötigen also schon alleine das vorhandene Areal. Das muss auch noch "auf 4000 Quadratmetern eingezäunt werden", betont Benjamin Haitz. Der Obertsroter, dessen Eltern hier oben selbst ein Grundstück einbrachten, will bis Ende April mit der Koppel und dem Stall fertig sein. Vorab hat schon seine Mutter für die beiden Pferde-Enthusiasten braune Jacken mit Stickern der "Zwieselhof Ranch" versehen. "Ein Freund aus Reichental, Zimmermann Ferdinand Wieland, baut den Stall an zwei Tagen. Ich habe glücklicherweise von meiner Baufirma in Bietigheim den Bagger und anderes gestellt bekommen", freut sich der Betonbauer über die maschinelle Erleichterung an den Wochenenden und langen Abenden.

Weil Sahira "sehr jung ist und noch nicht viel geritten wird", fehlt es der Tierphysiotherapeutin derzeit an einem Reitpferd. Vor all der Kärrnerarbeit an den Obertsroter Hängen hat Jenny Haitz in Geroldsau ihrer Passion gefrönt und einen "Pensionsstall angepachtet". Dass sich die Mühsal für das Paar gelohnt hat, wird die 26-Jährige erst richtig realisieren, wenn sich ihr "Herzenswunsch erfüllt" - und sie richtig frei auf dem Rücken ihres eigenen Pferdes über die sauber gemähten und gepflegten Wiesen galoppieren kann.