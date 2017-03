Vier Brüder mit einem exzellenten Ruf auf der Bühne

Gaggenau - "Gleich zu gleich gesellt sich gern", heißt es, aber auch "Gegensätze ziehen sich an". Am Sonntagabend war in der Jahnhalle in unterschiedlicher Weise beides zu erleben bei einem Konzert des Rivinius-Klavierquartetts, das in der musikalischen Gestaltung wie in der Programmauswahl nachhaltig beeindruckte.

Gleich zu gleich bezieht sich hier auf die Mitglieder des Quartetts, denn es sind vier Brüder, die sich allesamt solistisch wie als Mitglieder anderer Ensembles einen exzellenten Ruf erarbeitet haben.

Doch zuweilen finden Paul Rivinius (Klavier), Siegfried Rivinius (Geige), Benjamin Rivinius (Bratsche) und Gustav Rivinius (Cello) auch konzertierend zusammen, und in welcher staunenswerten Homogenität sie dies tun, ließen sich in Gaggenau leider allzu viele Musikliebhaber entgehen, weshalb die großzügig gestellten Reihen in der Jahnhalle nur locker gefüllt waren.

Hinter dem perfekten Zusammenspiel steht ganz offenbar ein gemeinsames musikalisches Grundverständnis. Erkennbar und nachvollziehbar wurde dies gerade auch in der Zusammenschau aller drei gespielten Werke. Spürbar war immer eine tiefe intellektuelle Durchdringung der Kompositionen, die zu einem sehr durchdachten, reifen und letztlich auch wohlklingenden Spiel führte. Man hätte sich manche Stelle auch noch emotionaler, wilder oder vitaler vorstellen können, doch so war es in sich schlüssig und im eigentlichen Sinne vollkommen.

Kontraste gehören zu den probaten Mitteln eines jeden Komponisten, ob schnell oder langsam, ob laut oder leise, ob heiter oder ernst. Doch im Konzert des Rivinius-Quartetts zogen sich die Gegensätze im Spiel der Musiker tatsächlich an. Oder vielleicht besser: Sie sogen sich an und immer wieder in den exzellenten Übergängen einander auf und gewannen so eine neue und oft überraschende Qualität.

Deutlich wurde dies bereits beim Eingangsstück, Josef Suks Klavierquartett a-Moll, dem Erstlingswerk des jugendlichen Freunds und Schwiegersohns von Antonin Dvorak. Im Kopfsatz fanden die sanglichen Momente nach lebhaftem Beginn Halt in unterschwelliger Spannung. Im Adagio löste sich das anfängliche Idyll in Leidenschaft auf. Erlosch hier der Satz mit viel Agogik und feiner Tongebung, gewann das abschließende Allegro con fuoco Farbe und Feuer.

Thomas Blomenkamps Komposition "Toccata, Tombeau und Torso" wurde 2011 vom Rivinius-Quartett in Duisburg uraufgeführt. Die Trauermusik, verfasst im Andenken an einen engen Freund, lebt vom Gegensatz zwischen langen, von der Geige oft flirrend hoch gesetzten Haltetönen und stark rhythmisierten, tänzerisch anmutenden Passagen. Wiederholte Trillerketten des Klaviers wurden aufgefangen durch kurze sangliche Motive von Bratsche und Cello. Das Stück verlangte hohe Konzentration nicht nur von den Ausführenden, sondern ebenso von den Zuhörern, die vielleicht gerade deshalb ergriffen applaudierten.

Auch in der zweiten Hälfte des Konzerts, das Brahms erst nach zwanzig Jahren vollendetes viersätziges Klavierquartett c-Moll bot, war es neben all der klanglichen Schönheit zumal des dritten langsamen Satzes die Spannung zwischen den musikalischen Gegensätzen und ihrer vom Quartett immer wieder subtil vorbereiteten Auflösung, die den besonderen Reiz ausmachte. Dem Werk, das unübersehbar biografische Züge mit Brahms tragischer Liebe zu Clara Schumann trägt, wird oft am Ende ein resignativer Zug zugeschrieben, doch hier klang es versöhnt.

So war nach all der Trauerarbeit eigentlich auch gar kein "versöhnlicher Ausklang" nötig, den Gustav Rivinius mit der Zugabe ankündigte. Doch mit Edward Elgars Salut d'Amour wurde ein überaus schöner Schlusspunkt gesetzt - beschwingt, beseelt, befreit: ein letzter Kontrapunkt eines kontrastreichen und in sich stimmigen Konzerts.