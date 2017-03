Im Drogenrausch wie von Sinnen Gernsbach (stj) - "Sie können nicht miteinander leben - und nicht ohneeinander." So beschrieb Rechtsanwalt Mathias Albrecht das Verhältnis seines Mandanten zu dessen früherer Lebensgefährtin, die er über Jahre hinweg immer wieder drangsaliert und durch seine Drogensucht in Mitleidenschaft gezogen hatte. Deshalb und wegen weiterer Delikte musste sich der 35-Jährige gestern vor dem Amtsgericht Gernsbach verantworten. (stj) - "Sie können nicht miteinander leben - und nicht ohneeinander." So beschrieb Rechtsanwalt Mathias Albrecht das Verhältnis seines Mandanten zu dessen früherer Lebensgefährtin, die er über Jahre hinweg immer wieder drangsaliert und durch seine Drogensucht in Mitleidenschaft gezogen hatte. Deshalb und wegen weiterer Delikte musste sich der 35-Jährige gestern vor dem Amtsgericht Gernsbach verantworten. Es ging um drei konkrete Fälle: Im März 2016 soll der in Gernsbach wohnhafte Drogenabhängige seine damalige Freundin in der gemeinsamen Wohnung geschlagen, getreten und gewürgt haben. Unter anderem verlor die Frau bei dem Gewaltausbruch zwei Zähne und erlitt mehrere Hämatome an Gesicht und Körper. "Er hat einen richtigen Anfall gehabt", schilderte die 32-Jährige im Zeugenstand und erzählte vom massiven Drogen- und Medikamentenmissbrauch ihres Ex-Freunds, zu dem sie aber trotzdem nach wie vor ein enges freundschaftliches Verhältnis pflege. Auch die zwei weiteren Taten, die sich im Oktober ereigneten, kamen im Drogenrausch zustande. Zunächst soll der derzeit arbeitslose Angeklagte auf dem Pausenhof der Von-Drais-Schule zwei Lehrerinnen aufs Übelste beleidigt, beschimpft und bedroht haben, ehe er bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin auftauchte und ihr bei einer Auseinandersetzung in den linken Oberarm und in die Hand biss. "Die Übergriffe stimmen", gab der Mann auf der Anklagebank gleich zu Beginn der Verhandlung zu. An den Streit mit seiner Ex-Partnerin im März könne er sich nur bruchstückhaft erinnern, gänzlich vom Drogenrausch ausgelöscht seien hingegen die Vorfälle im Oktober, als er völlig die Kontrolle über sich verloren habe. Leidtragende waren zunächst die beiden Lehrerinnen, denen er Angst und Schrecken eingejagt hat. Eine von ihnen habe nach Unterrichtsschluss auf dem Weg vom unteren zum oberen Schulgebäude rauchende Schüler auf dem Pausenhof entdeckt und diese des Schulgeländes verweisen wollen. Der Angeklagte, der sich bei den Schülern aufgehalten habe, sei sofort aggressiv und mit vulgärstem Vokabular beleidigend auf sie zugestürmt, habe ihr unter anderem gedroht, sie totzuschlagen. "Ich hatte wirklich Angst", sagte die Pädagogin, die sich ins Von-Drais-Gebäude zurückzog, um die Polizei zu verständigen. Genauso erging es ihrer Kollegin, die kurze Zeit später mit dem Angeklagten eine unheimliche Begegnung hatte. Sie habe der offensichtlich unter Drogeneinfluss stehende Mann sogar schlagen wollen, doch sie habe ausweichen können. Als der Hausmeister zur Hilfe kam, haben sie den nun das Schulgelände verlassenden Aggressor noch mit dem Pkw verfolgt. "Es war wie im Film", blickte die 33-Jährige im Zeugenstand zurück. Einen Film, den sie nicht noch einmal sehen will, habe sie doch tagelang große Angst gehabt und sich nicht mehr sicher gefühlt. "Es tut mir unendlich leid", betonte der Angeklagte, der seit dem Vorfall Hausverbot auf dem Gelände der Von-Drais-Schule hat. Daran werde er sich halten: "Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben." In seinem Plädoyer nannte Oberamtsanwalt Andreas Adam den Angeklagten "eine tickende Zeitbombe". Eine positive Sozialprognose konnte er dem Gernsbacher mit 15 Einträgen im Bundeszentralregister nicht stellen, allerdings sah er eine eingeschränkte Schuldfähigkeit aufgrund des massiven Drogenkonsums. Seiner Forderung nach neun Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung folgte der Richter in seinem Urteil nur, was die Zeitspanne anbelangt. Für diese gewährte Ekkhart Koch noch einmal Bewährung. Zudem muss der Angeklagte 100 Stunden gemeinnützige Arbeit im Projekt "Schwitzen statt sitzen" ableisten und nachweisen, dass er sich um eine Drogentherapie bemüht. Auf Rechtsmittel wurde verzichtet, das Urteil ist rechtskräftig.

