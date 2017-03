Baugenehmigung für Bad erteilt

Das Projekt liege damit im Zeitplan, erklärte Missal und verwies auf die Sommermonate Juni und Juli, in denen der Großteil des Umbaus erfolgen soll. Im Moment laufen bereits einige kleinere Vorbereitungsmaßnahmen; der Förderverein hat wie berichtet schon im Winter fleißig seinen Teil der ehrenamtlich möglichen Arbeiten erledigt, die alten Gehwegplatten rausgerissen und das Holzhaus abgebrochen, das die marode Filteranlage beherbergte.

Damit ist die Arbeit des Fördervereins Schwimmbad Obertsrot 2017 aber noch längst nicht erledigt, denn auch wenn das Bad in diesem Jahr nicht für Gäste geöffnet wird, müssen die Außenanlagen rund ums Schwimmbad natürlich trotzdem gepflegt werden: Am Freitag, 17. März, und am Samstag, 18. März, stehen die nächsten Arbeitseinsätze auf dem Programm, zu denen der Förderverein auf zahlreiche Mithelfer hofft; Beginn ist jeweils um 9 Uhr. Wer Garten- oder Baumscheren und Leitern zur Verfügung hat, soll diese mitbringen, bittet der Verein. Für Fragen steht Albert Krieg, (07224) 40524, zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter am geplanten Wochenende finden die Aktionen am 24. und 25. März statt.

Förderverein lädt zur Hauptversammlung

Zudem macht der Förderverein auf seine Jahreshauptversammlung aufmerksam, die am Freitag, 7. April, ab 18 Uhr in der St.-Erhard-Kapelle (Kirchl) Obertsrot stattfindet. Dabei soll unter anderem über eine mögliche Satzungsänderung und eine Beitragserhöhung abgestimmt werden.

Im aktuellen städtischen Haushalt sind für den Schwimmbad-Umbau in Obertsrot 400000 Euro sowie für 2018 weitere 400000 Euro als Verpflichtungsermächtigung eingestellt. Ein Großteil des Geldes fließt in die neue Filteranlage samt Technikgebäude, Leitungen und Durchströmungstechnik des großen Beckens. Aufgrund der dann geringeren Eintauchtiefe des Wassers muss man künftig auf das Ein-Meter-Sprungbrett verzichten.

Dafür soll es an anderer Stelle Attraktivitätssteigerungen geben: Das Planschbecken soll deutlich größer werden als geplant und für eine solarbetriebene Beheizung des Badewassers und die Installation einer Rutsche werden entsprechende Vorbereitungen getroffen.