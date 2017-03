"Das Matriarchat ist kein umgekehrtes Patriarchat" Gaggenau (vgk) - Der gestrige Weltfrauentag soll an die Gleichstellung der Frauen erinnern. Im Merkur-Filmcenter zeigte am Vorabend ein Film eine ungewöhnliche Gesellschaftsform auf -passend zum Thema. Rund um den Lugu-See, im Süden von China, lebt das Volk der Mosuo. Das Besondere an der Ethnie ist ihre Lebenswelt. Gelebt wird dort in festen Familienverbünden und im Matriarchat. Festgehalten wurde es in dem Film: "Wo die freien Frauen wohnen - Vom Matriarchat der Mosuo". "Es ist eine andere Sichtweise, Frau zu sein", sagte Ulrike Antonia Sztatecsny, Präsidentin des Soroptimist International Club Murgtal/Rastatt. Das einladende Frauennetzwerk Baden-Baden und die Soroptimistinnen waren am Dienstagabend überrascht: Der Publikumszuspruch war gewaltig. Jede Sitzreihe im Kinosaal des Merkur Filmcenters zeigte sich besetzt - ausverkauft. In der Mehrzahl waren es Frauen, die Jessica Hack vom Frauennetzwerk und die Filmemacherinnen Uschi Madeisky, Daniela Parr und Dagmar Margotsdotter begrüßen konnten. Eine Handvoll Männer hatte sich dazu gesellt. Warum? "Das Matriarchat ist auch für Männer interessant", meinte ein Besucher. Es ist schon eine sehr interessante Lebensform, erläuterten die Initiatoren des Abends, Soroptimistin Sztatecsny und Michaela Goldschmidt-Kleine vom Frauennetzwerk. Sie sei geprägt von einem guten und friedlichen Miteinander der Geschlechter. Innerhalb eines Matriarchats richtete sich das Zusammenleben nach den Frauen und Kindern. Männern fällt die Rolle der Unterstützer zu. An die 200 Völker weltweit leben nach diesem Muster, erzählte Parr im BT-Gespräch. "Es werden immer mehr, viele mussten sich verstecken, das ändert sich gerade", meinte Margotsdotter und fügt hinzu: "Das Matriarchat ist kein umgekehrtes Patriarchat, auch keine Herrschaft." Das Interesse der Filmemacherinnen gilt allen Matriarchaten in der Welt. "Es ist unser dreier Lebensthema geworden. Es gibt nichts Faszinierenderes und Hoffnungsfroheres. Die Matriarchate sind unsere Lehrmeister geworden", führte Uschi Madeisky aus. Die Frauen laden ihrerseits im August zu einem Kongress unter dem Motto "Friedliche Gesellschaften stellen sich vor" nach Jena. Der Film "Wo die freien Frauen wohnen - Vom Matriarchat der Mosuo" erzählt auf sehr authentische und behutsame Weise von den Mosuo-Frauen. Deren Leben gestalte sich sehr harmonisch. Die Stimme der Clan-Mutter sei stets ausschlaggebend. Letztlich hielten die Frauen die wirtschaftlichen und sozialen Fäden zusammen. Wenn es an der Zeit ist, bestimmt die Mutter, welche ihrer Töchter Haus und Land erben. Die chinesischen Machthaber hätten das Volk gerne assimiliert, berichten die Autorinnen. Doch die Menschen lebten ihre Traditionen weiter, retteten diese in die Neuzeit hinüber. Die Mosuo-Frauen kennen keine Ehe. Der Liebhaber bleibt nur über Nacht. Tagsüber lebt und arbeitet Mann in seinem Mutterclan. Die Lebensform habe den Frauen den Ruf eingebracht, sie seien leicht zu haben, was aber nicht stimmt, wie die Filmemacherinnen betonen. Der Film zeigt auch, dass die Frauen sich durchaus in der modernen Welt zu behaupten wissen. "Es sind mutige Frauen, die Tradition leben ohne Gewalt, das ist vorbildlich", meinte eine Kinobesucherin dazu.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben