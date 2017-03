Zwischen Nationalpark und Wirtschaftswald

BT: Herr Schraml, welche Auswirkungen hat der Rotwildbestand im Murgtal auf den Forstbetrieb?

Ulrich Schraml: Das ist zunächst natürlich immer eine Frage der Zielsetzung, die die einzelnen Betriebe haben. Aber im Grundsatz muss man festhalten, dass Rotwild das Erreichen von forstbetrieblichen Zielen immens beeinflussen kann. Die älteren Leser erinnern sich bestimmt noch, wie es früher in den Wäldern der Region aussah. Da dominierte mit der Fichte eine Baumart, und die war häufig auch geschält. Auch der eine oder andere Förster hat der eigenen Jagdpassion den Zustand des Waldes untergeordnet. Heute wollen aber viele Waldbesitzer ihre Wälder strukturreich gestalten und mit Blick auf den Klimawandel auch aus mehreren Baumarten aufbauen. Beides kann ein hoher Rotwildbestand, insbesondere wenn er viel gestört wird, einschränken oder sogar verhindern.

BT: Sind erhöhte Verbiss- oder Schälschäden zu beklagen?

Schraml: Das ist eine der wichtigsten Fragen, die im Rahmen der Arbeit an der Rotwildkonzeption Nordschwarzwald beantwortet werden soll. Die Forstliche Versuchsanstalt in Freiburg hat dazu ein neues Inventurverfahren entwickelt und mit den Forstleuten aus der Region abgestimmt. Damit wird nun regelmäßig im Wirtschaftswald, aber auch im Nationalpark, grenzüberschreitend geprüft, wie die Schäle sich entwickelt. Tatsächlich gibt es schon jetzt einige Ecken, in denen es wieder frische Schäle gibt.

Interview

BT: Ist der Wildbestand zu hoch, zu gering oder "gerade richtig"?

Schraml: Im Projektbeirat der Rothirschkonzeption sind sich Waldbesitzer, Forstleute und Jäger einig, dass der Bestand zugenommen hat und man jetzt gut aufpassen muss, dass keine größeren Probleme auftreten. Die Abschusszahlen zeigen das auch, die gehen steil nach oben. Hintergrund der Entwicklung ist auch, dass die Tiere, die ja eigentlich gerne im Offenland leben würden, nach den Stürmen auf den großen Freiflächen ideale Lebensbedingungen gefunden haben. Jetzt schließt sich da der Wald wieder, wird anfälliger für Schäle und gleichzeitig wird es schwieriger, dort zu jagen. Daher brauchte es also auch neue Konzepte für die Jagd. Auch an denen arbeiten wir in der Rotwildkonzeption.

BT: Welche Auswirkungen hat der Rotwildbestand auf den Nationalpark?

Schraml: Dem Nationalpark tut das Rotwild nicht weh. Im Gegenteil, neben dem Borkenkäfer sind die Hirsche ja die einzigen Lebewesen, die in dem Wirtschaftswald, den der Nationalpark ja weit überwiegend übernommen hat, effektiv neue Waldstrukturen schaffen. Außerdem erhoffen sich Besucher eines Nationalparks ja auch, wilde Tiere zu sehen. Das geht aber nur, wenn man die Tiere in Ruhe lässt, also nicht jagt. Da steckt also für den Nationalpark eine Chance drin. Die Schwierigkeit besteht darin, sicherzustellen, dass die Nachbarn des Nationalparks davon nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Und damit berühren wir die wohl größte Herausforderung, die die Rothirschkonzeption hat: auf engem Raum haben die Eigentümer ganz unterschiedliche Erwartungen an das Rotwild. Nur mit einer klugen regionalen Planung und enger Abstimmung aller Beteiligter kann dieser Knoten zerschlagen werden.

BT: Warum findet das Forum in Forbach statt?

Schraml: Wir setzen mit dem Rotwildforum in Forbach den regionalen Dialog über das Rotwild fort. Es ist eine Veranstaltung aus einer ganzen Reihe, die an verschiedenen Orten im Nordschwarzwald durchgeführt werden. Die Idee ist, dass wir Fachleute aus anderen Rotwildgebieten zu uns holen, die ihre Erfahrungen schildern und damit unsere örtliche Diskussion mit neuen Ideen bereichern. Manchmal hilft einem ja der Blick über den Tellerrand, um die eigene Praxis zu überdenken. Mit den beiden Kollegen, die dieses Mal aus Österreich und Thüringen zu uns kommen, profitieren wir von den Erfahrungen eines Wissenschaftlers und eines engagierten Praktikers. Das wird uns sicherlich in der Diskussion wieder einen Schritt weiterbringen.