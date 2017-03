Fischlift am Wehr in Kirschbaumwasen Forbach (mm) - Am Murgwehr in Kirschbaumwasen entstehen ein Hydrolift für Fische sowie eine Umgehungsrinne zum Betrieb einer Turbine. Den Plänen der EnBW, die ihr Vorhaben bereits im Oktober vergangenen Jahres in der Forbacher Murghalle vorgestellt hatte, stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu. Hintergrund der Maßnahme ist die ökologische Durchgängigkeit der Murg gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Der Fischlift kann platzsparend und ohne großen Eingriff in die denkmalgeschützte Anlage errichtet werden, erläuterte Georg Wunsch vom Forbacher Bauamt. Die gleiche Technik ist auch für das Niederdruckwerk in Forbach vorgesehen. Die Kosten pro Maßnahme liegen im mittleren einstelligen Millionenbereich, hatte die EnBW auf BT-Anfrage im Oktober erläutert. (mm) - Am Murgwehr in Kirschbaumwasen entstehen ein Hydrolift für Fische sowie eine Umgehungsrinne zum Betrieb einer Turbine. Den Plänen der EnBW, die ihr Vorhaben bereits im Oktober vergangenen Jahres in der Forbacher Murghalle vorgestellt hatte, stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu. Hintergrund der Maßnahme ist die ökologische Durchgängigkeit der Murg gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie. Der Fischlift kann platzsparend und ohne großen Eingriff in die denkmalgeschützte Anlage errichtet werden, erläuterte Georg Wunsch vom Forbacher Bauamt. Die gleiche Technik ist auch für das Niederdruckwerk in Forbach vorgesehen. Die Kosten pro Maßnahme liegen im mittleren einstelligen Millionenbereich, hatte die EnBW auf BT-Anfrage im Oktober erläutert. Wegen enger Platzverhältnisse und schwankender Wasserstände sind Fischtreppen nicht realisierbar. Die Fische werden in eine Art Aufzugskabine geleitet. Diese gleitet in einem Schacht nach oben oder unten. Dazu ist eine Lockströmung erforderlich, die Mindestwasserabgabe soll auf 1,6 Kubikmeter pro Sekunde ab dem 1. September 2019 erhöht werden. Eine Turbine soll die für die Lockströmung erforderliche Energie erzeugen. Im Umfeld müssen Arbeiten durchgeführt werden. Das anfallende Erdreich wird zur Aufschüttung verwendet und um eine Zufahrt und einen Mobilkran-Platz für die neue Rechen-Reinigungsmaschine zu errichten. Die alte Krananlage kann entfernt werden. Die Arbeiten sollen von Januar 2018 bis Ende Februar 2019 durchgeführt werden, in den Wintermonaten ruht die Baustelle.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben