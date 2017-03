Banger Blick auf den steigenden Murgpegel Murgtal (stj/uj) - Aufgrund anhaltender Regenfälle sind die Pegelstände der Murg gestern laut Angaben der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg kontinuierlich angestiegen. Wirklich bedrohlich wurde es aber bis zum späten Nachmittag nicht, Hochwasserszenarien blieben zwischen Forbach und Gaggenau aus. (stj/uj) - Aufgrund anhaltender Regenfälle sind die Pegelstände der Murg gestern laut Angaben der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg kontinuierlich angestiegen. Wirklich bedrohlich wurde es aber bis zum späten Nachmittag nicht, Hochwasserszenarien blieben zwischen Forbach und Gaggenau aus. In Gernsbach kam es allerdings bereits in der Nacht zum Donnerstag zu einem Einsatz der Feuerwehr: Eine mehrere Meter lange Stützmauer eines Anwesens in der Klingelstraße rutschte laut Angaben der Polizeidirektion Offenburg gegen 2.30 Uhr auf die Fahrbahn. Dadurch wurde der Fahrstreifen in Richtung Obertsrot versperrt. Die Gefahrenstelle wurde noch in der Nacht durch die Feuerwehr Gernsbach gesichert, die Fahrbahn musste halbseitig gesperrt werden. Im Gernsbacher Kurpark wurden Sicherheitsvorkehrungen getroffen und der untere Kurparksee abgelassen. Im Jahr 2013 hatte es dort große Überschwemmungen gegeben. Laut Volker Steimer, Gesamtkommandant der Gernsbacher Feuerwehr, blieb es ansonsten ruhig in der Papiermacherstadt. "Alles im grünen Bereich", meldete er auf BT-Anfrage. Gleichwohl behielten die Kameraden die weitere Entwicklung in der Murg und ihren Nebenflüssen natürlich im Auge. Selbiges teilte Christian Striebig, Gesamtkommandant der Forbacher Feuerwehr, mit. Auch von dort gab es keine Hochwassermeldungen. Ein paar Kilometer flussaufwärts, im Baiersbronner Ortsteil Schwarzenberg, trat die Murg am späten Vormittag über die Ufer und flutete mehrere Keller entlang der Stadtbahnlinie. In Gaggenau mussten wegen des Hochwassers zwei Fußgängerunterführungen entlang der Murg gesperrt werden, berichtete Feuerwehr-Pressesprecher Michael Bracht nach Rücksprache mit Ordnungsamtsleiter und Feuerwehrgesamtkommandant Dieter Spannagel. Es handelt sich um Unterführungen an der Rotherma-Querspange und unter der B462-Brücke in Hörden. Die Gaggenauer Feuerwehr hatte bis zum Abend keine hochwasserbedingten Einsätze.

