Windkraft: Keine Einflussmöglichkeiten der Gemeinde Von Markus Mack Forbach - Das Thema Windkraft beschäftigt den Forbacher Gemeinderat weiterhin. Die Offenlage zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans stand auf der Tagesordnung. Das Gremium hatte diese in seiner Sitzung im Mai 2016 beschlossen. Von den angeschriebenen Trägern öffentlicher Belange und Nachbarkommunen gaben 20 Stellen eine Stellungnahme zu den möglichen Standorten "Maienplatz" (Nähe Rote Lache) und "Lachsberg" (Bereich Schwarzenbach-Talsperre) für Windkraftanlagen ab. Elf davon hatten keine Anregungen oder Bedenken, ein Bürger reichte eine Stellungnahme ein. 30 Seiten ist die Synopse stark, berichtete Georg Wunsch vom Forbacher Bauamt dem Gremium. Der Rat nahm einstimmig Kenntnis vom Ergebnis der Offenlage. Rund 95 Prozent der eingegangenen Stellungnahmen seien redaktioneller Art und Kenntnisnahmen, machte Wunsch deutlich. Die weiteren Einwendungen werden in das Planwerk eingearbeitet. Dieses wird dann in der Sitzung des Gemeinderats am 2. Mai vorgestellt. Dann soll das Gremium einen sogenannten Feststellungsbeschluss fassen, der dem Regierungspräsidium zur Genehmigung vorgelegt wird, erläuterte Wunsch auf BT-Anfrage. Die Behörde prüfe, ob die Gemeinde entsprechend ihrer Möglichkeiten Standorte für Windkraftanlagen ausgewiesen habe. Auf wenig Gegenliebe stieß das Thema Windkraftanlagen bei den Freien Wählern. Deren Sprecher Achim Rietz machte deutlich, dass man "aus der Nummer wahrscheinlich nicht mehr rauskommt". Seit 2012 beschäftige sich der Rat mit dem Thema, das von den Freien Wählern zunehmend kritischer gesehen werde. Rietz mahnte den Schutz der Menschen an, insbesondere vor den Störgeräuschen der Anlagen, die mittlerweile weitaus größer als bisher, bis zu 300 Metern Höhe, geplant würden. Vom Standort "Maienplatz" seien Störgeräusche für Bermersbach, Langenbrand und eventuell für Forbach und Gausbach zu befürchten. Am "Lachsberg" werde eine Windkraftanlage jede Hotelinitiative an der Schwarzenbach erschweren oder verhindern, befürchtet er. Rietz regte an, mit der Bürgerinitiative Windkraftfreies Grobbachtal Kontakt aufzunehmen und einen Runden Tisch mit betroffenen Gemeinden und Waldbesitzern einzuberufen. Der Teilflächennutzungsplan Windkraft müsse erstellt werden, sonst könnten überall auf der Gemarkung Windkraftanlagen gebaut werden. Für Forbach bleibt aus Sicht des Planers Gottfried Hage nur der Standort "Maienplatz" übrig. Der Regionalverband "Mittlerer Oberrhein" hatte zusätzlich wieder den "Lachsberg" ins Spiel gebracht, hatte Hage dem Gemeinderat im Sommer vorigen Jahres erläutert. Hage hatte die Hintergründe der Planung und die ausschließenden Faktoren für Standorte ausführlich dargelegt. Unter Berücksichtigung aller Vorgaben bleibe nur der Suchraum "Maienplatz" - und davon nur ein kleiner Teil - übrig, lautete die Erklärung. Gute Windverhältnisse und wenig Konfliktpotenzial seien erforderlich. Der zu ändernde Flächennutzungsplan müsse "der Windkraft Raum geben", hieß es in der Argumentation. Für den "Maienplatz" hatte die Gemeinde eine Visualisierung in Auftrag gegeben. Von verschiedenen Standpunkten aus wird verdeutlicht, wie sich die Windräder mit einer Nabenhöhe von 135 Metern im Landschaftsbild niederschlagen. Für Margrit Haller-Reif (Grüne) hat der "Lachsberg" keine Chance auf Realisierung. Die Windhöffigkeit dort sei zu gering und kein Investor in Sicht. Sabine Weiler sieht für die CDU die Lärmemissionen ebenfalls kritisch. Zusätzlich seien die Themen Schattenwurf und Eisbruch nicht zu vernachlässigen. "Wir müssen Gebiete ausweisen", brachte SPD-Rat Horst Fritz die Situation auf den Punkt. Dies sei gesetzliche Vorgabe. Die Gemeinde habe keine Einflussmöglichkeiten.

