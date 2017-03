Für ein schöneres Stadtbild Gaggenau (uj) - In Gaggenau werden immer wieder Stimmen laut, dass das Stadtbild nicht so gut gepflegt sei. In manchen Bereichen trifft das zu. Allerdings können zum Beispiel die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei insbesondere im Sommer nicht zeitgleich in allen Ecken der Stadt aktiv sein. Im Einsatz sind auch Privatfirmen. Der Gemeinderat soll in seiner Sitzung am kommenden Montag Aufträge für drei Bereiche vergeben. Unterhaltungspflege Straßenbegleitgrün: Diese landschaftsgärtnerischen Pflegearbeiten werden alle drei Jahre vergeben. Die letzte Ausschreibung war 2013. Da der bestehende Vertrag ausgelaufen ist, hat die Umweltabteilung die Arbeiten öffentlich ausgeschrieben. Dadurch sollten auch die "aktuellen Preise für die landschaftsgärtnerischen Pflegearbeiten ermittelt" werden. Vier Firmen haben Angebote eingereicht. Es hat sich keine Firma aus Gaggenau an der Ausschreibung beteiligt. Das preisgünstigste Angebot hat laut Verwaltung eine Firma aus Rheinmünster für jährlich brutto fast 60000 Euro abgegeben. Die weiteren Angebote lagen bei etwas über 60000 bis zu rund 118000 Euro. Große Preisspanne bei den Angeboten Der gleiche Zeitrahmen (drei Jahre) für 2017 bis 2019 ist auch für die städtischen Parkanlagen vorgesehen. In der Ausschreibung sind Murguferanlage, Amalienbergstraße, Stadtpark, Parkanlage in der Ebersteinstraße, Siedlerplatz und der Kurpark enthalten. Bei der Submission gab es wiederum vier Angebote. Die Firma Kamm aus Gaggenau war mit rund 49500 Euro brutto pro Jahr die günstigste Bieterin. Die weiteren Angebotssummen lagen zwischen fast 60000 und rund 162000 Euro. Die letzte der drei vorgesehenen Auftragsvergaben betrifft die Pflegearbeiten auf städtischen Kinderspielplätzen. Bei der Submission hatten sechs Firmen Angebote eingereicht. Die preisgünstigste Angebotssumme belief sich auf etwas mehr als 34500 Euro brutto, die weiteren Offerten lagen zwischen 41500 und 100000 Euro. Auch hier hatte keine Firma aus Gaggenau ein Angebot unterbreitet. Bei allen drei Vergaben schlägt die Verwaltung vor, die Verträge jeweils nur für ein Jahr abzuschließen. Sofern sich die Vergabe bewähre, würden sie sich automatisch um jeweils ein Jahr verlängern. Die maximale Laufzeit beträgt drei Jahre. Dass von der Möglichkeit, sich nach einem Jahr von einer Firma zu trennen, Gebrauch gemacht wird, wurde im Januar deutlich: Damals hatte der Bau- und Umweltausschuss den Auftrag für Glasreinigungsarbeiten an verschiedenen städtischen Gebäuden neu vergeben. Laut der Stadtverwaltung hatte sich die Vergabe an eine Firma nicht bewährt. Den Zuschlag erhielt deshalb der zweitgünstigste Bieter.

