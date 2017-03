Realschule zeigt beste Seiten

Was die Noch-Grundschüler nach dem Wechsel an eine weiterführende Lehranstalt erwartet, erzählen die derzeitigen Fünftklässler ihren Nachfolgern in einem Brief, den ein "Ortsschild" mit der Aufschrift Realschule und darunter dem rot durchgestrichenen Wort Grundschule ziert. "Die Lehrer sind total nett", bewerten die Kinder die knapp 40 Pädagogen. Die Schule sei zwar momentan eine Baustelle, aber dafür würde ja die Mensa noch dieses Jahr eingeweiht - und auch die Toiletten würden renoviert und ein Aufzug eingebaut, zählen die Jüngsten an der Realschule auf. Diesen "Brief" findet Schneider gut: "Sie schreiben der nächsten Generation auf, was sie erwartet - und das durch die Brille der Schüler, die manches doch anders sehen und erleben als die Schule selbst."

Den rund 500 Schülern und den Eltern der potenziellen Neuankömmlinge werden aber nicht nur "Einblicke in die dringend erforderlichen Umbaumaßnahmen wie Aufzug, neue Mensa, Klassen- und Besprechungszimmer" gewährt. In den drei Stunden können die Erziehungsberechtigten überdies mit Joachim Schneider und Konrektor Marco Geiser oder dem Elternbeirat sprechen und Fragen stellen. Die Gernsbacher besitzen sogar zwei Schulsozialmitarbeiter mit Simone Gernsbeck-Scherer und Marcel Zeltmann, die die rund 500 Kinder und Jugendlichen jederzeit während des Unterrichts aufsuchen dürfen, so sie Probleme haben.

Vor Ort präsentiert sich zudem die Handelslehranstalt (HLA) Gernsbach. "Sie macht ein neues Angebot, quasi ein Gernsbacher Modell", berichtet Schneider. Die HLA baut auf die Mittlere Reife auf. Nach diesem Abschluss können die Realschüler dort ihr Abitur anstreben.

Das Programm startet mit musikalischen Beiträgen aller fünften Klassen im Lichthof. Weitere Klassenstufen zeigen halbstündig ihr musikalisches Können im neuen Musiksaal. Danach haben die Eltern um 16.30, 17.15 und 18 Uhr die Gelegenheit, an einer Elternführung durch Realschullehrer teilzunehmen. Eine Schulhausrallye ermöglicht den Schülern währenddessen, die RSG mit allen Sinnen zu erleben, Stempel zu sammeln und sich im Falle der richtigen Lösung eines Rätsels am Schülerstand im Lichthof ein Geschenk auszusuchen.

In vielen Räumen zeigt sich das ganzheitliche Lernangebot durch Ausstellungen, Infostände und Mitmachaktionen. Geöffnete Fachräume geben Einblicke in den theoretischen und praktischen Alltag der aktuell 21 Klassen mit durchschnittlich 23 Schülern. Die Grundschüler können auch Gegenstände selbst herstellen und erste Erfahrungen im Technikraum oder an der Nähmaschine sammeln. Spannende Versuche im Chemiesaal oder Spiel und Spaß in der Sporthalle ergänzen die Offerten am Tag der offenen Tür.

Wer Gefallen an der Realschule findet, kann am 4. (14 bis 18 Uhr) und 5. April (14 bis 16.30 Uhr) seine Kinder für das kommende Schuljahr anmelden.

Eltern müssen hierfür ihre Kinder mitbringen, unterstreicht die Schulleitung. Die Grundschulformulare (Blatt 4 und 5) für die Anmeldung an weiterführenden Schulen finden sich auf der Webseite der RSG und sollten ausgefüllt sein, um Wartezeiten zu vermeiden, heißt es in einer Mitteilung der Lehranstalt.

www. realschule-

gernsbach.de