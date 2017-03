Ziegen streunen durch den Wald

Bei dem zweimal im Jahr notwendigen Klauenschneiden, das von zwei fachkundigen Männern ausgeführt wurde, erfasste die Ziegen Panik, sie rannten in den oberen Teil der Weide und flohen durch ein Loch im Zaun in den Wald. Für die Halterin, die sich gleich auf die Suche machte, ein Grund zur Sorge. Schließlich sind die Ziegen nicht mehr jung und gesund, zwei Tiere haben ein Alter von 20 Jahren, für Ziegen ein biblisches Alter. Die anfängliche Suche war nicht erfolgreich, doch kamen zwei Tiere am Freitag freiwillig zurück. Und Dank einer aufmerksamen Spaziergängerin konnten weitere drei Ziegen in den Stall zurückgebracht werden. Zwar informierte Inge Bleier alle möglichen Leute, am Sonntag vermisste sie aber immer noch zehn Ziegen. Das Badische Tagblatt veröffentlichte daraufhin den Hilferuf der Tierhalterin. Sie erhielt daraufhin zahlreiche Infos von Leuten, die Ziegen in der Nähe der "Roten Lache", am "Maienplatz" oder am Weisenbacher Sportplatz gesehen hatten. Auch von der Polizei kam der Hinweis, an der Bundesstraße habe man Ziegen gesichtet. Es waren aber nicht ihre, sie gehörten einem Weisenbacher Züchter.

Als sich BT-Mitarbeiter Raimund Götz am Mittwoch zu einem Fototermin am Stall mit Inge Bleier traf, zeigte sich, dass die fünf Ziegen noch immer sehr scheu und ängstlich waren und sich sofort in den entferntesten Winkel der Weide zurückzogen. Noch während des Versuchs, Halterin und Ziegen auf ein Bild zu bekommen, kam die telefonische Info des Försters, der Fahrer eines Holztransporters habe Ziegen in der Nähe der "Bonora" gesehen. Mit den örtlichen Gewann-Bezeichnungen nicht vertraut, konnte Inge Bleier mit dieser Info wenig anfangen. Der BT-Mitarbeiter erklärte sich kurzerhand bereit, sie zu der bezeichneten Stelle zu fahren. Zunächst lud Bleier Futter in den Kombi ("die Ziegen haben sicherlich Hunger") und brachte ihre Tochter zur Verstärkung mit.

Über die Breitfeldhütte führte der Weg erst zur "Roten Lache" und dann zum Naturfreundehaus "Bonora". Außer zwei Rehen war aber nichts zu sehen. Dann fuhr der Suchtrupp das Naturfreundehaus von der südlichen Seite an, und da stand plötzlich eine der Gesuchten mitten auf dem Weg. Vorsichtig näherte sich Inge Bleier - den Futter-Eimer in den Händen - dem Tier. Es sah so aus, als würde die Ziege auf die Rufe ihrer Halterin hören, doch dann verschwand sie wieder im Wald. Auf dem Rückweg entdeckten die Drei etwas unterhalb des "Maienplatzes" eine Herde von fünf Tieren. Doch auch diese verzogen sich wieder ins Gebüsch.

Am Donnerstag konnte Bleier eine Ziege einfangen und nach Au zurückbringen, neun fehlen aber nach wie vor. Der Bock, er hat ein auffallend helles Fell, ist bei Obertsrot gesehen worden. Die Halterin hofft, dass die Tiere den Weg zum Stall noch finden. Wer eine herrenlose Ziege sichtet, wird gebeten, Inge Bleier unter (01520) 3869651 oder (07224) 40391 zu kontaktieren.