Keine touristische Nutzung in alter Bäckerei Gaggenau (uj) - Eingerüstet wurde gestern das Bahnhofsgebäude in Gaggenau. Die Fassade bekommt in den nächsten Tagen einen neuen Anstrich verpasst. Welche Farbe im Detail verwendet wird, steht noch nicht fest. Das muss noch geklärt werden, informierte Ulrich Geiges, Leiter des Eigenbetriebs Stadtwohnung, auf BT-Anfrage. "Eines ist aber schon sicher, es wird ein pfiffiger Anstrich", betonte Geiges. "Eine Lokomotive wird aber nicht mehr an die Wand kommen", erinnerte er schmunzelnd an ein früheres Motiv. Auch soll es kein Grauton wie bislang werden. Die Malerarbeiten sollen nach seinen Worten voraussichtlich bis Ende März abgeschlossen sein. Nach derzeitigem Stand werden die Räume, in denen bis vor einiger Zeit eine Bäckerei angesiedelt war, auch künftig nicht für touristische Dinge genutzt. Entsprechende Forderungen hatte es aus den Reihen der Kommunalpolitik gegeben. Angeregt worden war, dass dort der Zweckverband "Im Tal der Murg" attraktivere Räume einrichten könnte. Bislang ist die Touristinfo in nicht gerade attraktiven Räumen im Bahnhofsgebäude angesiedelt. Es gebe konkrete Verhandlungen mit einem Interessenten, der die Räume der früheren Bäckerei nutzen will. Eine Entscheidung werde wohl nächste Woche fallen, so Geiges.

