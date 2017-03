Fachwerkgerecht ist anders

Gernsbach (stj) - Bei der Infoveranstaltung für das Jubiläum 800 Jahre Gernsbach, die am 3. Mai 2016 in der Stadthalle stattgefunden hat (wir berichteten), hat Friedrich Walter den Standpunkt vertreten, dass die Verbesserung der baulichen Situation in der Altstadt, beginnend bei der Stadtbrücke, dem "Tor zur Altstadt", für das Jubiläumsjahr eine bedeutende Rolle spielen sollte. Er fordert nun die Stadt dazu auf, das Gesamtbild der Altstadt mehr in den Vordergrund zu rücken und es als historisches Ensemble und Aushängeschild Gernsbachs mehr zu schützen. "Ich hatte die hässliche Fahrbahnmarkierung an der Stadtbrücke und die Mülleimersituation in Amts-, Kornhaus- und Rathausstraße direkt angesprochen und weiter argumentiert, dass die Stadt durch die Renovierung der Westfassade des Alten Rathauses ein positives Beispiel geben sollte", nennt der Gernsbacher, der auch im Forum Zehntscheuern engagiert ist, ein Beispiel: "Seit 50 Jahren und mehr kennen Gernsbachs Bürger und Besucher den Blick von der Amtsstraße aus auf die eindrucksvolle Fachwerkfassade mit den beiden typischen Regenschutzdächern. Die Maßnahmen, die dort im Februar durchgeführt wurden, kann ich nicht als Renovierung bezeichnen. Die Regenschutzdächer wurden entfernt und die Fachwerkwand mit Brettern verschalt. Ein für die Altstadt charakteristischer Blickfang ist für immer verschwunden. Das Ergebnis ist für mich inakzeptabel." Walter beschäftigen vor allem zwei Fragen. Erstens: Wie ist diese Maßnahme mit dem Inhalt der "Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe als höhere Denkmalschutzbehörde zum Schutz der Gesamtanlage Gernsbach", die auf der Homepage der Stadt zu finden ist, vereinbar? Zweitens: Wie wird es in unserer Altstadt aussehen, wenn andere Hausbesitzer bei anstehenden Renovierungen diesem Weg folgen werden? Mit seiner öffentlichen Kritik an dieser "nicht fachwerkgerechten Renovierung" möchte Friedrich Walter eine Diskussion anregen und bittet die Mitbürger der Stadt Gernsbach darum, sich ebenfalls öffentlich zu äußern. Schon oft habe er von Gästen gehört, dass "wir in Gernsbach zwar eine tolle Altstadt haben", an welche man allerdings an einigen Stellen dringend mal Hand anlegen müsste. Dies sollte im Hinblick auf das Stadtjubiläum im Jahr 2019, bei dem sich Walter engagieren möchte, bald geschehen.

