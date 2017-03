Keine Berührungsängste mit moderner Technik Weisenbach (mm) - "Wir sind alles Lernende", sagt Rudolf Fritz. Der Teamleiter des Weisenbacher Seniorenrats zeigt sich erfreut über die gute Resonanz auf ein neues Angebot - die "Sprechstunde Technik" fand in dieser Woche erstmals statt. Erste Hilfe rund um Computer, Smartphones oder Tablets gab es in den Vereinsräumen der Weisenbacher Sporthalle. Dort stehen zwar keine Computer, aber ein freies W-LAN-Netz zur Verfügung. Die Teilnehmer brachten ihre eigene Geräte, Tablets und Smartphones, mit. Ein großer Vorteil, denn so konnten die spezifischen Probleme auf den eigenen Geräten erörtert werden. Die "Sprechstunde Technik wurde vom Bürgernetzwerk "Helfende Hände" in Kooperation mit der Internetgruppe Weisenbach ins Leben gerufen. Dort gebe es die entsprechenden Fachleute, die ihr Wissen zu Verfügung stellen, erläutert Bürgermeister Toni Huber. Dieser freut sich über das Angebot, das schon bei der Premiere sehr gut angenommen worden sei. Bei der Beratungsstunde wurde mit verschiedenen Betriebssystemen gearbeitet. "Allen konnte geholfen werden", so Huber. Die moderne Technik ist auf dem Vormarsch, aber bei manchen Nutzern fehle es am erforderlichen Wissen. Bei einer Teamsitzung des Seniorenrats sei die Idee geboren worden, technische Hilfen anzubieten, erzählt Rudolf Fritz von den ersten Überlegungen für das Angebot. In Bürgermeister Toni Huber und der Internetgruppe der Gemeinde habe man kompetente Mitstreiter gefunden. Das Angebot richtet sich nicht nur an Senioren, sondern an alle Generationen, macht Fritz deutlich. Schwerpunkte beim ersten Treffen waren Nutzung von Tablet und Smartphone. Wie sende ich eine Email? Wie installiere ich eine App?. Was muss ich tun, um mein Handy neu einzurichten? - diese und viele weitere Fragen konnten beantwortet werden. Die Teilnehmer kamen nicht nur aus Weisenbach, sondern auch aus Gernsbach und Forbach. Vier Mitglieder der Internetgruppe gaben die technischen Hilfen. Weiterer Baustein im Serviceangebot Die Sprechstunde ist ein weiterer Baustein im Serviceangebot von Seniorenrat und Gemeinde, das sehr gut angenommen werde. Gerade die Aktion "Helfende Hände", bei der kleine Dienstleistungen übernommen werden, werde gut nachgefragt, resümiert Fritz - "wir informieren, helfen, beraten und begleiten". Die "Sprechstunde Technik" findet künftig immer am ersten Montag des Monats von 18 bis 19.30 Uhr in den Vereinsräumen der Sporthalle statt, das nächste Mal am 3. April.

