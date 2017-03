Mit viel Herzblut und in Perfektion

(hap) - Nicht nur die richtigen Töne erzeugen lernen, sondern Musik machen, das ist die Devise von Gerald Sänger. Er ist Fachbereichsleiter Rock/Pop an der Musikschule Gaggenau und unterrichtet dort seit 1992. Daher gibt es inzwischen jede Menge Gitarristen, die bei ihm das Musizieren an sechs Saiten gelernt haben - und inzwischen so gut wie keine Band im Murgtal und Umgebung, in der nicht mindestens ein Schüler von ihm oder seinen Fachbereichskollegen spielt. Um diesen Formationen auch nach der Unterrichtszeit eine Plattform für erste Schritte oder zur Demonstration des inzwischen erreichten Niveaus zu geben, initiierte er 2012 mit Musikschule und Kulturamt der Stadt die Veranstaltung "Rock 12" im klag. Zusammen mit "Christgenau" sind diese beiden Musikevents inzwischen der generationenübergreifende Treffpunkt für das vordere Murgtal geworden.

Den Anfang machte "Obsession", die Band mit dem geringsten Durchschnittsalter. Bedingt durch die beiden Frontsängerinnen Davina Ragk und Lea Abendschön hatten sie hauptsächlich songorientierte Stücke im Programm. Sie zeigten aber mit einer Bandbreite von Silbermond mit "Meer sein", über Metallica's "Nothing Else Matters" bis "I Love Rock 'n' Roll", dass sie in allen Genres zu Hause sind. Dabei standen die Musiker Mario Strobel (Gitarre), Daniel Weiß (Keyboard), Marvin Rothenberger (Bass) und Leon Kappenberger am Schlagzeug keinesfalls nur daneben. Bei dieser Gruppe ist der Bandname auch absolut das Programm - äußerst intensives Musikmachen.

Bei der folgenden Band "Black Cherry" bedient mit Nico Martini (19) ein Schüler von Gerald Sänger eine Gitarre, während sein Kollege an der zweiten Gitarre, Tom Rappl, etwas älter (über 40...) ist. Vielleicht ist genau das der Reiz dieser Band, die sich handgemachter Rockmusik verschrieben hat. Zusammen mit Kapellmeister (wie er von Bandmitgliedern genannt wird) Heiko Borscheid an einem äußerst dynamisch gespielten Schlagzeug und Mike Laube am Bass, geht es quer durch die Rockmusik der vergangenen 30 Jahre. Erfrischend auch der Auftritt von Sängerin Nicole Müller. Sie zeigt bei den Songtiteln, dass man auch mit einem schönen runden Babybauch noch richtig gut rocken kann, gönnt sich dazwischen aber immer wieder eine Pause.

Mit "Finding Harbours" und den Musikern Lukas Großmann (Gitarre/Gesang), Philipp Strobel (Gitarre/Gesang), Dennis Wolf (Bass) und Thomas Rastätter (Drums) spielt eine junge Band, die einen sehr zielgerichteten Eindruck hinterlässt: "Wir wollen richtig erfolgreich werden." Sie hat bereits eine Debüt-EP mit dem Titel "Meant To Stay" produziert. Die Stücke sind alle selbst komponiert und getextet und orientieren sich an Hardcore-, Alternative- und Indie-Einflüssen. Die Musiker lassen es im Stil der Guano Apes oder Limp Bizkit kräftig krachen.

Den Abschluss machten "Mac's" mit Max Kottler an der Gitarre, David Sänger an Gitarre und Keyboard (Sohn von Gerald Sänger) und der Rhythmusgruppe Alex Westermann am Bass und Marcel Schiller am Schlagzeug. Sie spielen einfach alles. Von Elvis Presley und seinem "Jailhouse Rock", den Beatles mit "Come Together", über gitarrengeprägte Stücke von Gary Moore oder Joe Bonamassa, bis zu knallhartem Rock von Led Zeppelin oder AC/DC. Und alles mit viel Herzblut und in Perfektion. Wenn es nach dem Publikum gegangen wäre, hätten sie vermutlich noch zehn Zugaben geben können.