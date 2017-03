"Nutrias sind äußerst saubere Tiere"

Gaggenau - Alex Berbega aus Bad Rotenfels ist treuer BT-Leser. Ein Artikel vor wenigen Tagen über die Nutria-Population am Murgsee in Gaggenau weckte in dem 64-Jährigen Erinnerungen. 15 Jahre lang züchtete er in seiner ehemaligen Heimat, dem Banat in Rumänien, selbst Nutrias, um deren Felle für gutes Geld zu verkaufen. Aus dieser Zeit, in der er bis zu 300 Tiere beherbergte, bringt der Züchter jede Menge Erfahrung mit.

Hauptberuflich war Berbega in der Erdölförderung tätig. "Damals, in den 70er Jahren, gab es einen Pelz-Boom. Egal, ob aus Füchsen, Chinchillas oder Nutrias - Kleidungsstücke aus Pelz waren begehrt." Daher entschloss er sich, zu diesem Zweck, Nutrias zu züchten. "Ein weibliches Zuchttier kostete ein halbes Jahresgehalt", erinnert er sich. "War das Weibchen bereits trächtig, konnte sogar bis zu einem Jahresgehalt fällig werden. Männchen waren etwas günstiger."

Schon im Mutterleib konnte nach einigen Monaten ertastet werden, wie viele Jungen das Tier in sich trug. Danach richtete sich auch der Preis. Und das trotz der Gefahr, dass der Nachwuchs beim Transport aufgrund von Stress oder anderen Zwischenfällen verloren gehen konnte.

Rund fünf Monate trägt eine Nutria-Mutter aus. Geboren wird der Nachwuchs im Übrigen in Höhlen. "Diese können bis zu zwei Meter tief sein, allerdings über der Wasseroberfläche", erklärt der passionierte Kleintierzüchter, der hier in der Region mit seinen Hühnern jede Menge Preise gewonnen hat.

"Erst nach zwei Monaten verlassen die Jungen die Höhle. Während dieser Zeit sind sie hilflos. Bei einem Hochwasser, so wie vergangene Woche an der Murg, ertrinken sie", behauptet Berbega. Geschlechtsreif sind die Biberratten, wie sie auch genannt werden, nach fünf Monaten. In seiner ehemaligen Heimat im Banat hatten die Tiere ausreichend Platz. Schweineställe hatte er umgebaut, um jedem Tier genügend Raum zur Verfügung zu stellen. Von Frühjahr bis Herbst lebten die Nutrias in Außenställen. Jede Behausung hatte ihre eigene "Badewanne". "Nutrias sind äußerst saubere Tiere. Ihr Stall ist immer sauber. Ihre Notdurft verrichten sie ausschließlich im Wasser, nie da, wo sie schlafen", sagt er. Gegessen wird übrigens auch im Wasser, somit ist das "Wohnzimmer" auch frei von Speiseresten. Dreimal täglich hat Berbega das Wasser gewechselt. "Nur wenn das Wasser sauber war, haben die Nutrias gegessen." Außerdem hatte die Sauberkeit der Tiere und der Umgebung Auswirkung auf die Qualität des Pelzes.

Prinzipiell rät Berbega davon ab, wilde Nutrias zu füttern. Wer sich davon aber nicht abbringen lässt, der sollte "das Futter zumindest ins Wasser werfen. Die Tiere schwimmen dem hinterher und essen es dort". Entlang der Wege würden Speisereste zurück bleiben, die wiederum andere Tiere wie beispielsweise Ratten anlocken. Auf keinen Fall sollten Nutrias gestreichelt werden. "Es kann gut sein, dass sie sich annähren, da sie auf Fressen warten. Werden sie allerdings berührt, kann es schnell zu einer Überreaktion kommen", warnt der Fachmann. "Dann wird es schmerzhaft. Vor allen Dingen, weil sich das Tier festbeißt und nicht unbedingt freiwillig wieder loslässt."

Da Nutrias ursprünglich aus Südamerika stammen und hier in der Region Überbleibsel ehemaliger Zuchtstätten sind, ist die kalte Jahreszeit ein Problem für sie. "Der wunde Punkt der Tiere ist deren Schwanz", erläutert Berbega. "Dort haben sie kaum Gefühl, lediglich Knorpel. Bei lange anhaltendem Frost kann der Schwanz absterben und Infektionen verursachen, woran die Nutrias eingehen."

Ein Tier wiegt in freier Natur laut Berbega zwischen sechs und zehn Kilogramm. In der Zucht, wie es bei ihm der Fall war, können es bis zu 14 Kilo werden. Für einen Pelzmantel mussten rund 30 Tiere "herhalten". Geschlachtet wurde im Winter, da zu der Zeit der Pelz der Tiere dicker und glänzender war. "Nutrias gibt es in vier Farben: In der natürlichen Wildfarbe, in schwarz, silber und in hellbraun." Heute hat Alex Berbega der Zucht abgeschworen. Auch von seinen Hühnern hat er sich getrennt und setzt sich dafür ein, dass Tiere artgerecht gehalten und gut behandelt werden.