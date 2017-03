"Ohne Frauen geht im Ehrenamt nichts"

Malsch

Ausgezeichnete Ehrenamtliche Malsch (vgk) - "Es ist mir immer eine Freude, die Ehrungen für vorbildliches ehrenamtliches Engagement in unserer Gemeinde Malsch durchführen zu dürfen", so Bürgermeister Elmar Himmel im Bürgerhaus. Er würdigte zahlreiche Menschen, die sich für andere engagieren (Foto: vgk).

Gernsbach

Viele Hände, schnelles Ende Gernsbach (red) - Rund 30 Helfer haben am Samstagmorgen kräftig angepackt und einen Krötenzaun entlang der Straße nach Staufenberg aufgebaut. Der Zaun soll die Kröten nun auf ihrer Wanderung zwischen Träufelbachsee und Hahnbach vor dem Verkehr schützen (Foto: Froese).