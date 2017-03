"Enttäuschung auf ganzer Linie"

"Es ist wünschenswert, dass die baulichen Veränderungen in unserer Altstadt jetzt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten. Unsere Altstadt ist das Alleinstellungsmerkmal unserer Stadt. Die Baumaßnahme am Alten Rathaus ist nur eins der vielen Beispiele nicht denkmalgerechter Sanierung", erklärt Gisela Plätzer. Die Sprecherin der Gruppe "Stadtleitbild - AK Stadtgestaltung und Landschaftspflege" betont, dass sie und ihre Mitstreiter seit Bestehen des Bürgerprojekts 2010 auf Bausünden in der Altstadt hinweisen - "bis auf einen Fall ohne Folgen", so Plätzer: Sensibilität für Erhaltenswertes im Gesamten sei leider ebenso wenig festzustellen wie konsequente Kontrollen von Bautätigkeiten. "Verantwortung hierfür trägt nicht nur die Verwaltung, sondern auch die politischen Gremien."

Birgit Basedow, ebenfalls im AK Stadtgestaltung und Landschaftspflege engagiert, verweist auf Folgendes: "Immer wieder hören wir von auswärtigen Freunden und Bekannten, wie schön unsere Altstadt sei, aber Gernsbach sollte dringend mit einer Sanierung beginnen, die der alten Bausubstanz gerecht wird. 2019 steht das Stadtjubiläum an, auf das doch manch ein Gernsbacher die Hoffnung gesetzt hat, dass nun die Altstadt auf Vordermann gebracht wird. Auch hier Enttäuschung auf ganzer Linie."

Konsequenzen bei Nichteinhaltung

Durch die Renovierung des die Altstadt prägenden, aus dem Jahr 1618 stammenden Alten Rathauses (Basedow: "Das Wahrzeichen unserer Stadt") sei eine für die Amtsstraße charakteristische Ansicht verschwunden. Die Fachwerkidylle sei mit "Brettern im Stil der Heuhütten vernagelt" worden: "Bei dieser Vorbildfunktion durch die Verwaltung kann man nicht erwarten, dass ein privater Hausbesitzer sich um eine denkmalgerechte Sanierung seines Hauses bemüht, wie es auch die zurzeit gültige Altstadtsatzung vorsieht", betont Basedow und beklagt, dass das Fachwerk am Alten Rathaus nicht das erste sei, das in der Amtsstraße hinter Brettern verschwindet.

Orientiert an erprobten Beispielen anderer Kommunen schlägt die Stadtleitbildgruppe vor, mit positiven Beispielen für Renovierungswillige in der Altstadt - zum Beispiel besonderen Beratungs-Angeboten und gelungenen Fotos renovierter Häuser - positiven Einfluss auf die Hausbesitzer zu nehmen. Dies sei seitens der Verwaltung aber "nicht auf Gegenliebe" gestoßen: "Seit 2010 haben wir auf die Anwendung und die nötigen Anpassungen der Gestaltungssatzung hingewiesen. Dazu gehören freundliche Beratung, nötige Konsequenzen bei Nichteinhaltung und beispielgebendes Verhalten bei stadteigenen Projekten", erklärt Plätzer.

Beispiele guter Schritte zu neuem "Altstadt-Bewusstsein" gebe es in Gernsbach allerdings auch, zum Beispiel die Entscheidung des Gemeinderats und der Verwaltung, die historischen Brunnen zu sanieren, die mit Fingerspitzengefühl erfolgte Sanierung der Amtsstraße, Juden-/Silbergasse im Jahr 2013, oder das von der Leitbildgruppe vorgeschlagene Angebot der Stadt, Blumentröge und Pflanzbeete zur Ambiente-Aufwertung der Amtsstraße anzubieten, das von den Anwohnern gerne angenommen und gemeinsam umgesetzt worden sei.

Geblieben sei aber das Problem der Mülleimerstandplätze: "Unsere Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass für einige Mülleimer Standplätze im privaten Bereich möglich wären. Ein Teil der Behälter wird nur im öffentlichen Bereich Platz finden - verschiedene gestalterische Vorschläge wurden diskutiert, aber leider noch keine Lösung gefunden", sagt Plätzer: "Die erste Altstadtsanierung Gernsbachs wurde vor mehr als 30 Jahren durchgeführt. Es wäre sinnvoll, ein neues Sanierungskonzept zu erstellen und umzusetzen. Es ist an der Zeit, nicht nur zu Altstadtfesten und Stadtjubiläen Aktivität zu zeigen - zum sinnvollen, denkmalgerechten Erhalt der Altstadt gehört für die Zukunft ein umfassendes Konzept mit historischer Ortsbildanalyse, Gestaltungssatzung, Sanierungsplan, Information, Kommunikation, Beratung für und mit den Hausbesitzern. Beispiele gibt es genug."