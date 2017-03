Viel Raum für die eigene Fantasie Forbach (kv) - "Wenn's amohl en Wunder gibt, dann g'herts älle - und wenn's einer für sich allein will, dann verschwindet's für älle!" - auch in breitestem Schwäbisch trug Tommy Welsch in seiner Wahlheimat Forbach ein Märchen vor. Für das Publikum gab es keine Sprachbarriere, auch nicht bei seinem Auftritt als Thai-Chinese, der sich auf Englisch an einem Märchen versucht, denn Märchen sind grenzenlos. Das Publikum ließ sich von der ersten Sekunde an dankbar verzaubern vom Trio "Fabula Sonata". (kv) - "Wenn's amohl en Wunder gibt, dann g'herts älle - und wenn's einer für sich allein will, dann verschwindet's für älle!" - auch in breitestem Schwäbisch trug Tommy Welsch in seiner Wahlheimat Forbach ein Märchen vor. Für das Publikum gab es keine Sprachbarriere, auch nicht bei seinem Auftritt als Thai-Chinese, der sich auf Englisch an einem Märchen versucht, denn Märchen sind grenzenlos. Das Publikum ließ sich von der ersten Sekunde an dankbar verzaubern vom Trio "Fabula Sonata". Neben dem Neu-Forbacher Welsch gehören die Märchenerzählerin Uli Torzweski und der Akkordeonist André Thoma dazu, der seinem Akkordeon nicht nur gewohnte Klänge wie Musette, Tango oder Pop entlockte, sondern das gesamte Instrument als Perkussionsinstrument nutzte. Mit den Märchenerzählern trat er so in einen aufregenden Dialog. Vor Beginn mussten noch eilends Stühle in den Gemeindesaal unter der Gausbacher Bernhardus-Kirche getragen werden, denn der Andrang war groß. Von der ersten Sekunde sprang der Funke zwischen Publikum und "Fabula Sonata" über. Die gebannt lauschenden Zuhörer begleiteten die Erzähler bei ihren Märchen um den Erdball - stimmig eingebunden in ein schönes Bühnenbild. Die oft sperrige, alte Sprache der auswendig vorgetragenen Märchen war kein Hindernis. Die beiden Erzähler unterstrichen mit sparsamen Gesten die traditionellen Geschichten und strahlten eine große Ruhe aus. Für die Fantasie blieb viel Raum, die alten Geschichten mit den so aktuellen Botschaften wurden lebendig. Das Akkordeon zauberte nicht nur gleitende Übergänge, sondern untermalte auch einige Geschichten sanft, aber eindringlich. Es lieferte den Regenklang, ließ Donner grollen und Blitze zucken. Eine Schattenwand, ein "Märchenkino" mit gemalten Illustrationen, ein Papiertheater, wechselnde Kostüme - jedes Märchen bekam eine eigene Inszenierung, ohne aufgesetzt zu wirken. Im Saal war es so still, dass man die sprichwörtliche Nadel hätte fallen hören können. Den Satz "und wenn sie nicht gestorben sind" vermisste niemand. Gausbachs Ortsvorsteher Achim Rietz dankte den drei Akteuren von "Fabula Sonata" im Namen des Publikums: "Ihr seid als Trio unschlagbar!" Mit einer Zugabe verabschiedeten sich Uli Torzewski, André Thoma und Tommy Welsch vom begeisterten Publikum. Schon bald gibt es wieder Gelegenheit, sich von "Zaubermusik trifft auf Märchenwelt" für einen Abend stimmungsvoll in eine andere Welt entführen zu lassen: Am Mittwoch, 10. Mai, in der alten Turnhalle in Hilpertsau.

